Heimdall은 복잡한 브라우저 북마크를 대체하여 모든 웹 애플리케이션 및 서비스에 접근할 수 있는 깔끔하고 시각적인 인터페이스를 제공하는 전용 애플리케이션 대시보드입니다. Sonarr, Radarr, SABnzbd와 같은 인기 있는 자체 호스팅 도구와의 향상된 통합을 지원하며, 대시보드 타일에 실시간 통계를 직접 표시하여 서비스 상태를 한눈에 모니터링할 수 있습니다.

자체 VPS에 Heimdall을 자체 호스팅하면 외부 종속성 없이 모든 장치에서 접근 가능한 영구적이고 항상 사용 가능한 시작 페이지를 얻을 수 있으며, 대시보드 레이아웃, 테마 및 API 통합을 완벽하게 제어할 수 있습니다.