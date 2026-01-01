Heimdall 원클릭 설치.
모든 웹 서비스 및 자체 호스팅 앱에 대한 접근을 중앙 집중화하기 위한 우아한 애플리케이션 대시보드
Heimdall용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Heimdall 활용으로 만들 수 있는 것
Heimdall은 복잡한 브라우저 북마크를 대체하여 모든 웹 애플리케이션 및 서비스에 접근할 수 있는 깔끔하고 시각적인 인터페이스를 제공하는 전용 애플리케이션 대시보드입니다. Sonarr, Radarr, SABnzbd와 같은 인기 있는 자체 호스팅 도구와의 향상된 통합을 지원하며, 대시보드 타일에 실시간 통계를 직접 표시하여 서비스 상태를 한눈에 모니터링할 수 있습니다.
자체 VPS에 Heimdall을 자체 호스팅하면 외부 종속성 없이 모든 장치에서 접근 가능한 영구적이고 항상 사용 가능한 시작 페이지를 얻을 수 있으며, 대시보드 레이아웃, 테마 및 API 통합을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
Heimdall의 주요 특징
실시간 서비스 통계
Sonarr, Radarr, NZBGet 등과의 향상된 통합은 대시보드 타일에 실시간 통계를 직접 표시합니다.
내장 검색
통합 검색창은 Google, Bing, DuckDuckGo를 지원하여 Heimdall을 강력한 브라우저 시작 페이지로 만듭니다.
자동 아이콘 감지
인식된 Foundation 앱에 대해 아이콘과 색상을 자동으로 채워 수동 구성 노력을 줄여줍니다.
다중 사용자 지원
각 사용자는 공유 홈랩 및 팀 환경에 적합한 자신만의 대시보드 구성을 가집니다.
태그 기반 필터링
태그를 사용하여 대규모 애플리케이션 컬렉션을 정리하고, 서비스 카테고리 전반에서 빠르게 필터링하고 탐색할 수 있습니다.
Hostinger에서 Heimdall을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.