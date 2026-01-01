Gogs 원클릭 설치
Go로 작성된 간편한 자체 호스팅 Git 서비스 — 가볍고 빠르며 모든 서버에서 실행하기 쉽습니다.
Gogs용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Gogs 활용으로 만들 수 있는 것
Gogs(Go Git Service)는 단순성과 최소한의 리소스 사용을 위해 구축된 자체 호스팅 Git 서비스입니다. Go로 작성되었으며, 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 리포지토리 관리, 이슈 추적, 위키 지원 및 팀 조직 기능을 제공하며, 소규모 VPS 인스턴스에서도 효율적으로 실행됩니다.
Gogs를 자체 호스팅하면 사용자당 요금이나 외부 호스팅 플랫폼에 대한 의존성 없이 소유한 인프라에 소스 코드를 보관할 수 있습니다. 이 배포는 안정적인 데이터 저장을 위해 Gogs를 PostgreSQL과 함께 사용하며, 표준 Git 푸시 및 풀 워크플로를 위한 SSH 포트 포워딩을 포함합니다.
Gogs의 주요 특징
Git 저장소 호스팅
간단한 웹 인터페이스에서 브랜치 탐색, 커밋 기록 및 병합 요청 워크플로우와 함께 완벽한 리포지토리 관리를 제공합니다.
문제 추적
레이블, 마일스톤, 담당자 지정 기능이 내장된 이슈 트래커는 코드와 함께 프로젝트 작업을 체계적으로 관리합니다.
SSH 및 HTTPS Git 액세스
개발자들은 워크플로우 변경 없이 표준 Git 클라이언트를 사용하여 SSH 또는 HTTPS를 통해 푸시하고 풀합니다.
최소 리소스 사용량
Gogs는 저사양 하드웨어에서 실행되므로, 소규모 서버 및 홈 랩을 위한 실용적인 Git 호스팅 선택지가 됩니다.
웹훅 통합
웹훅 지원은 자동화된 빌드 및 배포 파이프라인을 위해 푸시 이벤트 발생 시 CI/CD 시스템 및 외부 서비스를 트리거합니다.
Hostinger에서 Gogs을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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