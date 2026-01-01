Gogs(Go Git Service)는 단순성과 최소한의 리소스 사용을 위해 구축된 자체 호스팅 Git 서비스입니다. Go로 작성되었으며, 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 리포지토리 관리, 이슈 추적, 위키 지원 및 팀 조직 기능을 제공하며, 소규모 VPS 인스턴스에서도 효율적으로 실행됩니다.

Gogs를 자체 호스팅하면 사용자당 요금이나 외부 호스팅 플랫폼에 대한 의존성 없이 소유한 인프라에 소스 코드를 보관할 수 있습니다. 이 배포는 안정적인 데이터 저장을 위해 Gogs를 PostgreSQL과 함께 사용하며, 표준 Git 푸시 및 풀 워크플로를 위한 SSH 포트 포워딩을 포함합니다.