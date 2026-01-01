Dragonfly는 Redis 및 Memcached API와 완벽하게 호환되는 최신 인메모리 데이터 스토어입니다. 이는 Redis를 사용하는 모든 기존 애플리케이션이 연결 문자열만 변경하여 Dragonfly로 전환할 수 있음을 의미합니다. 공유-무(shared-nothing) 스레드-코어당(thread-per-core) 아키텍처를 사용하여 멀티코어 CPU를 위해 처음부터 구축된 Dragonfly는 동일한 하드웨어에서 Redis보다 최대 25배 더 높은 처리량을 제공하며, 동일한 데이터셋에 대해 훨씬 적은 메모리를 사용합니다.

Dragonfly를 자체 호스팅하면 작업당 비용이나 연결 제한 없이 애플리케이션에 고성능 캐시 및 데이터 구조 스토어를 제공합니다. 내장된 HTTP 관리 콘솔은 모든 브라우저에서 액세스할 수 있는 서버 메트릭 및 진단 기능을 제공하며, Redis CLI 및 모든 Redis 클라이언트 라이브러리와 완벽하게 호환됩니다.