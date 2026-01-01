Koel은 자체 호스팅 음악 스트리밍 애플리케이션으로, 사용자의 개인 음악 컬렉션을 위한 Spotify와 유사한 청취 경험을 제공합니다. Laravel과 Vue.js를 기반으로 구축되었으며, 앱 설치 없이 모든 장치에서 브라우저를 통해 반응형 오디오 재생, 라이브러리 관리 및 재생 목록 생성을 완벽하게 제공합니다.

클라우드 스트리밍 서비스와 달리, Koel은 구독료, 콘텐츠 제한, 제3자와의 데이터 공유 없이 사용자의 음악을 자체 서버에 보관합니다. 웹 인터페이스를 통해 파일을 직접 업로드하거나 기존 음악 디렉터리를 Koel에 연결하면, 메타데이터 파싱, 앨범 아트 가져오기 및 라이브러리 구성을 자동으로 처리합니다.