Mailpit 원클릭 설치
SMTP 메시지를 캡처하여 브라우저 기반 받은 편지함에 표시하는 경량 이메일 테스트 도구.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mailpit 활용으로 만들 수 있는 것
Mailpit은 개발자를 위해 구축된 오픈 소스 이메일 테스트 및 디버깅 도구입니다. 이 도구는 내장된 SMTP 서버를 실행하여 애플리케이션에서 나가는 모든 이메일을 가로채고, 캡처된 메시지를 깔끔하고 검색 가능한 웹 받은 편지함에 표시합니다. 실제 수신자에게 메일을 보내지 않으므로, 개발 및 스테이징 환경에서 이메일 알림 흐름을 테스트하고, 이메일 템플릿을 개선하며, SMTP 구성을 안전하게 확인할 수 있습니다.
Mailpit은 더 이상 유지 관리되지 않는 MailHog를 대체하는 현대적이고 활발하게 유지 관리되는 도구입니다. 이 도구는 빠른 SQLite 기반 메시지 저장소, 전체 텍스트 검색, HTML 이메일 렌더링, REST API, 선택적 SMTP 및 UI 인증 기능을 갖춘 단일 경량 바이너리로 제공되며, 이 모든 것이 미미한 메모리 사용량으로 가능합니다.
Mailpit의 주요 특징
SMTP 이메일 캡처
모든 애플리케이션에서 발신되는 메일을 가로채는 드롭인 SMTP 서버로 작동하여, 개발 중에 실제 이메일 주소로 실수로 전송되는 것을 방지합니다.
브라우저 기반 받은 편지함
전체 HTML 렌더링, 소스 보기 및 모바일 친화적인 레이아웃을 갖춘 반응형 웹 UI에서 캡처된 모든 메시지를 보고, 검색하고, 검사합니다.
REST API 액세스
문서화된 REST API를 통해 메시지를 프로그래밍 방식으로 조회, 삭제 및 관리할 수 있으며, 이를 통해 자동화된 테스트 스위트 및 CI/CD 파이프라인과의 통합이 가능합니다.
전체 텍스트 검색
테스트 중 특정 이메일을 빠르게 찾기 위해 제목, 보낸 사람 및 받는 사람 주소, 메시지 본문 전체를 검색합니다.
메시지 태그
대량의 테스트 이메일에서 빠른 시각적 필터링을 위해 HTML, 첨부 파일, 인라인 이미지 등 메시지 유형별로 자동으로 태그를 지정합니다.
Hostinger에서 Mailpit을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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