Mailpit은 개발자를 위해 구축된 오픈 소스 이메일 테스트 및 디버깅 도구입니다. 이 도구는 내장된 SMTP 서버를 실행하여 애플리케이션에서 나가는 모든 이메일을 가로채고, 캡처된 메시지를 깔끔하고 검색 가능한 웹 받은 편지함에 표시합니다. 실제 수신자에게 메일을 보내지 않으므로, 개발 및 스테이징 환경에서 이메일 알림 흐름을 테스트하고, 이메일 템플릿을 개선하며, SMTP 구성을 안전하게 확인할 수 있습니다.

Mailpit은 더 이상 유지 관리되지 않는 MailHog를 대체하는 현대적이고 활발하게 유지 관리되는 도구입니다. 이 도구는 빠른 SQLite 기반 메시지 저장소, 전체 텍스트 검색, HTML 이메일 렌더링, REST API, 선택적 SMTP 및 UI 인증 기능을 갖춘 단일 경량 바이너리로 제공되며, 이 모든 것이 미미한 메모리 사용량으로 가능합니다.