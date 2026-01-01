Onyx 원클릭 설치 및 배포.
모든 LLM을 팀 지식에 연결하는 오픈 소스 AI 챗 및 엔터프라이즈 검색 플랫폼.
Onyx용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Onyx 활용으로 만들 수 있는 것
Onyx는 팀의 문서 및 애플리케이션 전반에 걸친 엔터프라이즈 검색과 기능이 풍부한 채팅 인터페이스를 결합한 오픈 소스 AI 플랫폼입니다. OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex를 비롯한 모든 주요 LLM 제공업체와 Ollama 또는 vLLM을 통해 노출되는 모든 자체 호스팅 모델과 함께 작동하므로 스택을 다시 작성할 필요 없이 각 작업에 적합한 모델을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
VPS에 Onyx를 자체 호스팅하면 채팅 기록, 색인화된 문서 및 커넥터 자격 증명을 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 40개 이상의 커넥터가 Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira 등에서 데이터를 통합 검색 색인으로 가져오므로 민감한 컨텍스트를 타사 SaaS에 유출하는 대신 원본을 인용하여 답변을 제공합니다.
Onyx의 주요 특징
모든 LLM과 호환 가능합니다.
OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex 또는 로컬 Ollama 및 vLLM 배포를 포함한 모든 OpenAI 호환 엔드포인트에 사용할 자체 API 키를 가져오세요.
40개 이상의 커넥터
Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk 및 더 많은 서비스를 색인화하여 채팅 답변이 실제 팀 지식을 인용하도록 하세요.
AI 에이전트 및 어시스턴트
맞춤형 프롬프트, 커넥터 범위 및 도구를 활용하여 각 팀의 워크플로우에 최적화된 AI를 제공하는 맞춤형 어시스턴트를 구축하세요.
인용 및 근거
모든 답변은 원본 문서로 연결되므로, 사용자는 환각을 추측하는 대신 주장을 확인하고 답변을 신뢰할 수 있습니다.
역할 기반 권한
문서 수준 액세스 제어는 원본 시스템 권한을 상속받으므로, 사용자는 이미 읽을 수 있도록 허용된 내용만 볼 수 있습니다.
셀프 호스팅 개인 정보 보호
채팅, 벡터, 소스 문서는 귀하의 VPS에 보관됩니다. Onyx 서버로 전송되는 것은 없으며 모델 및 커넥터 트래픽을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
Hostinger에서 Onyx을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.