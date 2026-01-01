Onyx는 팀의 문서 및 애플리케이션 전반에 걸친 엔터프라이즈 검색과 기능이 풍부한 채팅 인터페이스를 결합한 오픈 소스 AI 플랫폼입니다. OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex를 비롯한 모든 주요 LLM 제공업체와 Ollama 또는 vLLM을 통해 노출되는 모든 자체 호스팅 모델과 함께 작동하므로 스택을 다시 작성할 필요 없이 각 작업에 적합한 모델을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

VPS에 Onyx를 자체 호스팅하면 채팅 기록, 색인화된 문서 및 커넥터 자격 증명을 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 40개 이상의 커넥터가 Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira 등에서 데이터를 통합 검색 색인으로 가져오므로 민감한 컨텍스트를 타사 SaaS에 유출하는 대신 원본을 인용하여 답변을 제공합니다.