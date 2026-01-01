Pinry 원클릭 설치
이미지 및 동영상을 저장하고, 태그를 지정하며, 정리할 수 있는 자체 호스팅 핀터레스트 스타일 이미지 보드.
Pinry용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Pinry 활용으로 만들 수 있는 것
Pinry는 오픈 소스 자체 호스팅 이미지 보드로, 시각적으로 매력적인 타일링 레이아웃으로 이미지, 동영상, 웹 페이지를 수집하고 태그를 지정하며 탐색할 수 있게 해줍니다. Pinterest와 유사하지만 전적으로 사용자의 제어 하에 있습니다. Django REST Framework 백엔드와 Vue.js 프론트엔드를 결합하며, 종속성 없는 설정을 위해 SQLite를 기반으로 하는 단일 Docker 컨테이너로 제공됩니다.
Pinry를 자체 호스팅하면 개인 컬렉션이 자체 VPS에 비공개로 유지되며, 알고리즘 피드, 광고가 없고, 공개 액세스를 활성화하면 탐색에 계정이 필요하지 않습니다. 다중 사용자 지원, 공개 및 비공개 보드, 브라우저 확장 프로그램 호환성, 그리고 전체 REST API는 개인 컬렉션과 소규모 협업 팀 모두에 적합하게 만듭니다.
Pinry의 주요 특징
태그 기반 탐색
모든 핀에 여러 태그를 할당하고 태그별로 전체 컬렉션을 즉시 필터링하세요. 중첩된 폴더는 필요 없습니다.
다중 사용자 보드
사용자별로 개별 보드를 생성하고, 각 보드에 대해 공개 또는 비공개 액세스 설정으로 가시성을 제어합니다.
브라우저 확장 프로그램 지원
공식 브라우저 확장 프로그램을 사용하여 어떤 웹 페이지에서든 이미지를 Pinry 보드에 직접 저장하세요.
REST API
내장된 Django REST Framework API를 통해 핀 생성을 자동화하고 컬렉션을 프로그래밍 방식으로 관리합니다.
다중 아키텍처 Docker 이미지
공식 이미지는 AMD64, ARMv7 및 ARMv8을 지원하며, 표준 VPS 서버와 ARM 기반 보드 모두에서 실행됩니다.
Hostinger에서 Pinry을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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