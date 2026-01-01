Pinry는 오픈 소스 자체 호스팅 이미지 보드로, 시각적으로 매력적인 타일링 레이아웃으로 이미지, 동영상, 웹 페이지를 수집하고 태그를 지정하며 탐색할 수 있게 해줍니다. Pinterest와 유사하지만 전적으로 사용자의 제어 하에 있습니다. Django REST Framework 백엔드와 Vue.js 프론트엔드를 결합하며, 종속성 없는 설정을 위해 SQLite를 기반으로 하는 단일 Docker 컨테이너로 제공됩니다.

Pinry를 자체 호스팅하면 개인 컬렉션이 자체 VPS에 비공개로 유지되며, 알고리즘 피드, 광고가 없고, 공개 액세스를 활성화하면 탐색에 계정이 필요하지 않습니다. 다중 사용자 지원, 공개 및 비공개 보드, 브라우저 확장 프로그램 호환성, 그리고 전체 REST API는 개인 컬렉션과 소규모 협업 팀 모두에 적합하게 만듭니다.