NZBHydra2 원클릭 설치.
단일 통합 Newznab API 엔드포인트 뒤에 수십 개의 인덱서를 통합하는 유즈넷 메타 검색 엔진.
NZBHydra2용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
NZBHydra2 활용으로 만들 수 있는 것
NZBHydra2는 Usenet 전용 Newznab 제공업체와 Torznab 토렌트 인덱서 모두를 포함하여 수십 개의 인덱서에 쿼리할 수 있게 해주는 Usenet 메타 검색 엔진으로, 하나의 통합 웹 인터페이스와 단일 Newznab 호환 API를 통해 작동합니다. 이는 제공업체 전반의 결과를 중복 제거하고, 사용자의 품질 및 카테고리 기본 설정을 적용하며, 검색을 캐시하고, Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr 및 기타 자동화 도구가 직접 액세스할 수 있는 엔드포인트를 통해 모든 것을 노출합니다.
VPS에 NZBHydra2를 자체 호스팅하면 모든 다운로더를 각 인덱서에 개별적으로 연결하는 대신, Arr 스택에 단일하고 빠르며 소유자가 제어하는 애그리게이터를 제공하여 더 간단한 구성, 제공업체당 더 적은 API 호출, 그리고 어떤 인덱서가 실제로 결과를 제공하는지에 대한 중앙 집중식 통계를 얻을 수 있습니다.
NZBHydra2의 주요 특징
통합된 Newznab 엔드포인트
수십 개의 인덱서를 단일 Newznab 및 Torznab API 뒤에 통합하여 Sonarr, Radarr, Lidarr가 여러 항목 대신 하나의 항목만 필요하도록 합니다.
교차 제공업체 중복 제거
인덱서 전반에서 중복 릴리스를 인식하고, 사용자의 우선순위 규칙에 따라 순위를 매기며, 각 릴리스 그룹당 최적의 결과만 표시합니다.
검색 캐싱 및 통계
최근 검색을 캐시하고 인덱서별 적중률, 응답 시간, 가져오기 횟수를 추적하여 어떤 공급자가 제 역할을 하는지 확인할 수 있습니다.
유연한 결과 필터링
카테고리별 품질, 언어, 연령, 크기 필터는 저품질 릴리스가 Arr 자동화 파이프라인에 유입되는 것을 방지합니다.
다중 사용자 계정
역할 기반 권한이 있는 선택적 사용자별 계정을 사용하면 여러 가구 구성원이 가시성을 침해하지 않고 동일한 애그리게이터를 공유할 수 있습니다.
Hostinger에서 NZBHydra2을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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