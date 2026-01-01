NZBHydra2는 Usenet 전용 Newznab 제공업체와 Torznab 토렌트 인덱서 모두를 포함하여 수십 개의 인덱서에 쿼리할 수 있게 해주는 Usenet 메타 검색 엔진으로, 하나의 통합 웹 인터페이스와 단일 Newznab 호환 API를 통해 작동합니다. 이는 제공업체 전반의 결과를 중복 제거하고, 사용자의 품질 및 카테고리 기본 설정을 적용하며, 검색을 캐시하고, Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr 및 기타 자동화 도구가 직접 액세스할 수 있는 엔드포인트를 통해 모든 것을 노출합니다.

VPS에 NZBHydra2를 자체 호스팅하면 모든 다운로더를 각 인덱서에 개별적으로 연결하는 대신, Arr 스택에 단일하고 빠르며 소유자가 제어하는 애그리게이터를 제공하여 더 간단한 구성, 제공업체당 더 적은 API 호출, 그리고 어떤 인덱서가 실제로 결과를 제공하는지에 대한 중앙 집중식 통계를 얻을 수 있습니다.