Checkmk는 Nagios 호환 플러그인, 최신 웹 UI, 서비스 자동 검색 및 내장 대시보드를 결합한 포괄적인 인프라 및 애플리케이션 모니터링 플랫폼입니다. 커뮤니티 에디션(이전 Raw 에디션)은 완전한 오픈 소스이며, 수만 개의 조직에서 서버, 스위치, 가상화 호스트 및 클라우드 워크로드를 단일 인터페이스에서 모니터링하는 데 사용되는 완전한 모니터링 엔진, 에이전트 수신기, 알림 라우팅 및 보고 기능을 포함합니다.

VPS에 Checkmk를 자체 호스팅하면 모든 자격 증명, 호스트 이름 및 메트릭이 자체 인프라 내에 안전하게 유지됩니다. 자동 검색은 첫 등록 시 호스트를 스캔하고 발견된 OS 및 소프트웨어에 대한 적절한 서비스 검사를 제안하여, 각 메트릭을 수동으로 구성하는 것에 비해 설정 시간을 획기적으로 단축합니다.