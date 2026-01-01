원클릭 설치로 Checkmk 배포
서버, 네트워크 및 클라우드 워크로드에 대한 자동 검색, 에이전트 없는 검사, 대시보드 및 알림 기능을 갖춘 포괄적인 인프라 모니터링.
Checkmk용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Checkmk 활용으로 만들 수 있는 것
Checkmk는 Nagios 호환 플러그인, 최신 웹 UI, 서비스 자동 검색 및 내장 대시보드를 결합한 포괄적인 인프라 및 애플리케이션 모니터링 플랫폼입니다. 커뮤니티 에디션(이전 Raw 에디션)은 완전한 오픈 소스이며, 수만 개의 조직에서 서버, 스위치, 가상화 호스트 및 클라우드 워크로드를 단일 인터페이스에서 모니터링하는 데 사용되는 완전한 모니터링 엔진, 에이전트 수신기, 알림 라우팅 및 보고 기능을 포함합니다.
VPS에 Checkmk를 자체 호스팅하면 모든 자격 증명, 호스트 이름 및 메트릭이 자체 인프라 내에 안전하게 유지됩니다. 자동 검색은 첫 등록 시 호스트를 스캔하고 발견된 OS 및 소프트웨어에 대한 적절한 서비스 검사를 제안하여, 각 메트릭을 수동으로 구성하는 것에 비해 설정 시간을 획기적으로 단축합니다.
Checkmk의 주요 특징
서비스 자동 탐지
호스트를 추가하면 Checkmk가 OS, 서비스, 파일 시스템, 네트워크 인터페이스, 소프트웨어를 검사하여 적절한 모니터링 검사를 자동으로 제안합니다.
에이전트 및 에이전트리스 검사
Linux, Windows 및 Unix에서 경량 에이전트를 통해 서버를 모니터링하거나, SNMP, IPMI, REST API와 스위치, 하이퍼바이저 및 클라우드 서비스를 위한 수십 가지 통합 기능을 사용할 수 있습니다.
대시보드 및 보고서
사전 구축된 뷰는 호스트 개요, 문제 상태, 성능 그래프, SLA 보고를 다루며, 사용자 지정 대시보드 및 알림을 위한 그래픽 편집기를 제공합니다.
스마트 알림
에스컬레이션 규칙, 시간대별 무음 시간, 다중 채널 전송, 호스트 그룹 및 팀별 사용자 지정 가능한 템플릿을 갖춘 알림 라우팅.
분산 모니터링
중앙 관리, 원격 위성 서버, 그리고 여러 지역에 걸쳐 동기화된 구성 복제를 통해 여러 사이트로 확장할 수 있습니다.
Hostinger에서 Checkmk을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.