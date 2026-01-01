imgproxy는 즉석 이미지 처리를 위한 고성능 독립형 서버입니다. 애플리케이션에 이미지 조작 코드를 작성하거나 변환당 SaaS 비용을 지불하는 대신, imgproxy를 한 번 배포하고 URL 매개변수를 통해 이미지를 변환합니다. URL을 만들어 이미지 크기 조정, 자르기, 변환, 워터마크 추가 및 최적화를 할 수 있습니다. 이미지 저장소나 전송 파이프라인을 변경할 필요가 없습니다.

libvips를 기반으로 구축된 imgproxy는 ImageMagick보다 훨씬 빠르게 이미지를 처리하며 메모리 사용량도 적습니다. JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF 등을 지원하며, 최적의 품질-크기 비율을 위해 자동 형식 선택 기능을 제공합니다. 자체 호스팅을 통해 요청당 가격 없이 고정된 VPS 비용으로 무제한 이미지 변환을 할 수 있습니다.