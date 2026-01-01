imgproxy 원클릭 설치
빠르고 안전한 즉석 이미지 처리 서버는 간단한 URL 기반 요청을 통해 이미지를 크기 조정하고, 변환하며, 최적화합니다.
imgproxy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
imgproxy 활용으로 만들 수 있는 것
imgproxy는 즉석 이미지 처리를 위한 고성능 독립형 서버입니다. 애플리케이션에 이미지 조작 코드를 작성하거나 변환당 SaaS 비용을 지불하는 대신, imgproxy를 한 번 배포하고 URL 매개변수를 통해 이미지를 변환합니다. URL을 만들어 이미지 크기 조정, 자르기, 변환, 워터마크 추가 및 최적화를 할 수 있습니다. 이미지 저장소나 전송 파이프라인을 변경할 필요가 없습니다.
libvips를 기반으로 구축된 imgproxy는 ImageMagick보다 훨씬 빠르게 이미지를 처리하며 메모리 사용량도 적습니다. JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF 등을 지원하며, 최적의 품질-크기 비율을 위해 자동 형식 선택 기능을 제공합니다. 자체 호스팅을 통해 요청당 가격 없이 고정된 VPS 비용으로 무제한 이미지 변환을 할 수 있습니다.
imgproxy의 주요 특징
URL 기반 처리
URL을 생성하여 이미지를 변환하세요. 코드 변경, 이미지 파이프라인 재작업, 그리고 애플리케이션에 설치할 SDK도 필요 없습니다.
형식 변환
WebP 또는 AVIF를 지원하는 브라우저에 자동으로 제공하고, 이전 클라이언트의 경우 JPEG 또는 PNG로 대체합니다.
클라우드 스토리지 지원
S3, Google Cloud Storage, Azure Blob 또는 모든 HTTP URL에서 서버로 파일을 복사하지 않고 원본 이미지를 직접 가져옵니다.
이미지 폭탄 보호
소스 해상도 및 파일 크기에 대한 내장 제한은 서버 메모리를 고갈시킬 수 있는 압축 해제 공격을 방지합니다.
URL 서명
암호화 URL 서명은 귀하의 imgproxy 인스턴스가 범용 공개 이미지 프록시로 무단 사용되는 것을 방지합니다.
Hostinger에서 imgproxy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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