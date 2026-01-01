Dependency-Track은 보안 및 엔지니어링 팀에게 소프트웨어 공급망 위험에 대한 지속적인 가시성을 제공하는 OWASP의 주요 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 CycloneDX 형식의 소프트웨어 자재 명세서(SBOM) 문서를 수집하고, National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index, VulnDB를 포함한 권위 있는 취약점 소스와 비교하여 모든 구성 요소를 분석합니다. 따라서 단일 CVE 공개가 해당 라이브러리를 사용하는 모든 프로젝트에서 즉시 나타납니다.

Dependency-Track을 자체 호스팅하면 자체 애플리케이션에 대한 SBOM 및 취약점 발견 사항을 인프라 내에 완전히 유지할 수 있습니다. 이는 공급망 원격 측정 데이터가 저장될 수 있는 위치에 대한 규제 또는 계약상의 제약을 받는 조직에 중요합니다. PostgreSQL 기반 배포는 모든 릴리스에 걸쳐 구성 요소 인벤토리 및 정책 결정에 대한 완전한 감사 추적을 유지합니다.