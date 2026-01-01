Dependency-Track 원클릭 설치로 배포
취약점, 오래된 구성 요소 및 라이선스 위험에 대한 소프트웨어 자재 명세서(SBOM)를 지속적으로 모니터링하는 오픈 소스 구성 요소 분석 플랫폼입니다.
Dependency-Track용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dependency-Track 활용으로 만들 수 있는 것
Dependency-Track은 보안 및 엔지니어링 팀에게 소프트웨어 공급망 위험에 대한 지속적인 가시성을 제공하는 OWASP의 주요 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 CycloneDX 형식의 소프트웨어 자재 명세서(SBOM) 문서를 수집하고, National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index, VulnDB를 포함한 권위 있는 취약점 소스와 비교하여 모든 구성 요소를 분석합니다. 따라서 단일 CVE 공개가 해당 라이브러리를 사용하는 모든 프로젝트에서 즉시 나타납니다.
Dependency-Track을 자체 호스팅하면 자체 애플리케이션에 대한 SBOM 및 취약점 발견 사항을 인프라 내에 완전히 유지할 수 있습니다. 이는 공급망 원격 측정 데이터가 저장될 수 있는 위치에 대한 규제 또는 계약상의 제약을 받는 조직에 중요합니다. PostgreSQL 기반 배포는 모든 릴리스에 걸쳐 구성 요소 인벤토리 및 정책 결정에 대한 완전한 감사 추적을 유지합니다.
Dependency-Track의 주요 특징
SBOM 수집
CI/CD 파이프라인, 빌드 도구 및 SCA 스캐너에서 직접 CycloneDX BOM을 수락하며, 애플리케이션 호스트에 에이전트 설치가 필요 없습니다.
다중 소스 취약점 정보
모든 구성 요소를 NVD, GitHub Advisories, OSS Index 및 VulnDB와 상호 연관시켜, 새롭게 공개된 CVE가 영향을 받는 모든 프로젝트에 즉시 나타나도록 합니다.
정책 엔진
취약점 심각도, 라이선스 계열 및 구성 요소 수명에 대한 정책을 정의하고 시행하며, 프로젝트가 조직 표준을 위반할 경우 CI 빌드를 실패시킵니다.
라이선스 준수
종속성 그래프 전반의 모든 라이선스를 식별하고, 릴리스에 배포되기 전에 호환되지 않거나 제한된 라이선스에 플래그를 지정합니다.
EPSS와 익스플로잇 맥락
익스플로잇 예측 점수 시스템과 알려진 악용 지표를 사용하여 발견 사항의 우선순위를 지정하고, 공격받을 가능성이 가장 높은 취약점에 대한 수정 노력에 집중합니다.
REST API 및 웹훅
전체 REST API와 Slack, Microsoft Teams, Jira 및 웹훅으로의 아웃바운드 알림을 통해 기존 티켓팅 및 알림 워크플로에 발견 사항을 연결할 수 있습니다.
Hostinger에서 Dependency-Track을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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