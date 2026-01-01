Dockge는 Uptime Kuma 개발자가 만든, 특정 기능에 집중된 자체 호스팅 Docker Compose 스택 관리자입니다. 모든 Docker 프리미티브를 관리하려고 하는 대신, 한 가지를 잘 수행합니다. 즉, 빠르고 반응성이 뛰어난 웹 인터페이스를 통해 Compose 스택을 생성, 편집, 시작, 중지 및 삭제할 수 있도록 합니다. 내장된 YAML 편집기는 구문 강조 및 실시간 유효성 검사 기능을 제공하며, 기존 docker run 명령을 몇 초 만에 Compose 형식으로 변환할 수 있습니다.

스택을 디스크에 일반 파일로 저장하면 Dockge는 모든 백업 또는 버전 관리 워크플로에 자연스럽게 통합됩니다. 자체 호스팅은 인프라 구성을 비공개로 유지하고 터미널에서 떨어져 있을 때도 항상 사용 가능한 영구적인 관리 인터페이스를 제공합니다.