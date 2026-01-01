Dockge 원클릭 설치.
명령줄을 사용하지 않고 Docker Compose 스택을 관리하는 반응형 자체 호스팅 UI.
Dockge용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dockge 활용으로 만들 수 있는 것
Dockge는 Uptime Kuma 개발자가 만든, 특정 기능에 집중된 자체 호스팅 Docker Compose 스택 관리자입니다. 모든 Docker 프리미티브를 관리하려고 하는 대신, 한 가지를 잘 수행합니다. 즉, 빠르고 반응성이 뛰어난 웹 인터페이스를 통해 Compose 스택을 생성, 편집, 시작, 중지 및 삭제할 수 있도록 합니다. 내장된 YAML 편집기는 구문 강조 및 실시간 유효성 검사 기능을 제공하며, 기존 docker run 명령을 몇 초 만에 Compose 형식으로 변환할 수 있습니다.
스택을 디스크에 일반 파일로 저장하면 Dockge는 모든 백업 또는 버전 관리 워크플로에 자연스럽게 통합됩니다. 자체 호스팅은 인프라 구성을 비공개로 유지하고 터미널에서 떨어져 있을 때도 항상 사용 가능한 영구적인 관리 인터페이스를 제공합니다.
Dockge의 주요 특징
대화형 YAML 편집기
구문 강조 및 실시간 유효성 검사를 통해 브라우저에서 직접 Compose 파일을 쉽게 작성하고 업데이트할 수 있습니다.
실시간 로그 스트리밍
컨테이너 로그는 UI에서 실시간으로 스트리밍되어 터미널을 열지 않고도 시작, 오류 및 출력을 모니터링할 수 있습니다.
docker run 컨버터
어떤 docker run 명령이든 붙여넣으면 Dockge가 자동으로 바로 사용할 수 있는 docker-compose.yaml로 변환해줍니다.
파일 기반 스택 스토리지
모든 Compose 파일은 디스크에 일반 파일로 저장되므로 백업 및 버전 관리가 간단합니다.
경량성
최소한의 리소스 소비로 인해 실제로 관리하는 애플리케이션에 CPU와 메모리를 사용할 수 있습니다.
Hostinger에서 Dockge을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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