LazyLibrarian 원클릭 설치로 배포.
작가를 추적하고, 전자책과 오디오북을 찾아 다운로더에 전달하는 자동화 도구.
LazyLibrarian용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LazyLibrarian 활용으로 만들 수 있는 것
LazyLibrarian은 Sonarr 및 Radarr의 도서 중심 대응 프로그램으로, 좋아하는 작가를 감시하고, 개별 도서 출시를 추적하며, Usenet 및 토렌트 인덱서에서 일치하는 파일을 검색하고, 선택된 릴리스를 NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent 또는 이미 실행 중인 다른 다운로더로 전달하는 자체 호스팅 자동화 서버입니다.
VPS에 LazyLibrarian을 자체 호스팅하면 새로운 릴리스가 나타나는 즉시 찾아내고, 기존 Calibre 라이브러리와 중복을 제거하며, 모든 것을 자동으로 이름 변경하고 태그를 지정하여 전자책 및 오디오북 컬렉션이 수동 작업 없이 정리된 상태를 유지하도록 하는 24시간 내내 작동하는 사서를 얻을 수 있습니다.
LazyLibrarian의 주요 특징
저자 추적 및 발견
이름으로 저자를 추가하면 LazyLibrarian이 Goodreads, Google Books, OpenLibrary 및 기타 출처에서 전체 참고문헌을 구축합니다.
오디오북 및 전자책 지원
오디오북 및 전자책 형식 모두 처리하며 각각에 대해 별도의 품질 및 소스 규칙을 적용하여 단일 인스턴스가 두 개의 라이브러리를 관리합니다.
Calibre 및 Goodreads 통합
기존 Calibre 라이브러리를 가져와 중복을 방지하고, Goodreads에서 읽은/읽고 싶은 목록을 동기화하며, 메타데이터를 자동으로 업데이트합니다.
네이티브 인덱서 지원
NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge용 내장 플러그인과 Newznab 및 Torznab를 통한 수십 개의 유즈넷 및 토렌트 인덱서.
잡지 및 시리즈 관리
이슈 기반 잡지 및 다권 시리즈를 모니터링하여, 수동 검색 없이 인덱서에 등록되는 즉시 새로운 출시작을 대기열에 추가합니다.
Hostinger에서 LazyLibrarian을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.