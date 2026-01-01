LazyLibrarian은 Sonarr 및 Radarr의 도서 중심 대응 프로그램으로, 좋아하는 작가를 감시하고, 개별 도서 출시를 추적하며, Usenet 및 토렌트 인덱서에서 일치하는 파일을 검색하고, 선택된 릴리스를 NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent 또는 이미 실행 중인 다른 다운로더로 전달하는 자체 호스팅 자동화 서버입니다.

VPS에 LazyLibrarian을 자체 호스팅하면 새로운 릴리스가 나타나는 즉시 찾아내고, 기존 Calibre 라이브러리와 중복을 제거하며, 모든 것을 자동으로 이름 변경하고 태그를 지정하여 전자책 및 오디오북 컬렉션이 수동 작업 없이 정리된 상태를 유지하도록 하는 24시간 내내 작동하는 사서를 얻을 수 있습니다.