OxiCloud는 Rust로 작성된 오픈 소스 클라우드 스토리지 플랫폼으로, Nextcloud 및 OwnCloud의 빠르고 리소스 효율적인 대안으로 설계되었습니다. 파일 업로드, 다운로드, 폴더 관리, 공유, 검색, 휴지통 및 내장 음악 플레이어를 모두 PostgreSQL 백엔드로 자체 호스팅하여 제공합니다. Rust 런타임은 유휴 메모리를 100MB 미만으로 유지하여 PHP 기반 스택이 너무 무거울 수 있는 VPS 상품에서 실용적입니다.

OxiCloud를 자체 호스팅하면 모든 파일 스토리지를 사용자가 제어하는 인프라에 저장할 수 있으며, 할당량, 구독료, 파일에 대한 타사 액세스 없이 사용할 수 있습니다. 선택적 Nextcloud 호환성 계층을 통해 기존 Nextcloud 데스크톱 및 모바일 클라이언트가 재구성 없이 연결할 수 있습니다.