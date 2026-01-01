OxiCloud 원클릭 설치.
Rust로 구축된 경량 자체 호스팅 클라우드 스토리지로, Nextcloud 데스크톱 및 모바일 클라이언트와 호환됩니다.
OxiCloud용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OxiCloud 활용으로 만들 수 있는 것
OxiCloud는 Rust로 작성된 오픈 소스 클라우드 스토리지 플랫폼으로, Nextcloud 및 OwnCloud의 빠르고 리소스 효율적인 대안으로 설계되었습니다. 파일 업로드, 다운로드, 폴더 관리, 공유, 검색, 휴지통 및 내장 음악 플레이어를 모두 PostgreSQL 백엔드로 자체 호스팅하여 제공합니다. Rust 런타임은 유휴 메모리를 100MB 미만으로 유지하여 PHP 기반 스택이 너무 무거울 수 있는 VPS 상품에서 실용적입니다.
OxiCloud를 자체 호스팅하면 모든 파일 스토리지를 사용자가 제어하는 인프라에 저장할 수 있으며, 할당량, 구독료, 파일에 대한 타사 액세스 없이 사용할 수 있습니다. 선택적 Nextcloud 호환성 계층을 통해 기존 Nextcloud 데스크톱 및 모바일 클라이언트가 재구성 없이 연결할 수 있습니다.
OxiCloud의 주요 특징
넥스트클라우드 클라이언트 지원
선택 사항인 Nextcloud 호환성 계층을 통해 기존 Nextcloud 데스크톱 및 모바일 동기화 클라이언트는 재설치하거나 재구성할 필요 없이 OxiCloud에 연결할 수 있습니다.
낮은 메모리 사용량
Rust + mimalloc 런타임은 유휴 상태에서 100MB 미만을 사용합니다. 이로 인해 PHP 기반 클라우드 스토리지 스택이 사용 가능한 RAM을 소진할 수 있는 소규모 VPS 상품에서도 OxiCloud를 실용적으로 사용할 수 있습니다.
파일 공유 링크
파일 및 폴더용 공개 공유 링크를 생성하여 외부 수신자가 서버에 계정을 만들지 않고도 콘텐츠를 다운로드할 수 있습니다.
쓰레기통 및 복구
삭제된 파일은 즉시 제거되는 대신 휴지통으로 이동하며, 영구 삭제 전에 복구 기간을 제공합니다.
내장형 음악 플레이어
재생 목록 지원 및 트랙 메타데이터를 사용하여 브라우저에서 직접 오디오 파일을 스트리밍하세요. 별도의 미디어 서버나 플러그인이 필요 없습니다.
Hostinger에서 OxiCloud을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.