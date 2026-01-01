지금 원클릭 설치 배포.
컨테이너 상태, 엔드포인트 확인, 인증서 및 공개 상태 페이지를 포함한 제로 구성 Docker 및 Kubernetes 모니터링.
Maintenant용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Maintenant 활용으로 만들 수 있는 것
Maintenant는 여러 자체 호스팅 도구를 한 번에 대체하는 오픈 소스 통합 모니터링 도구입니다. 단일 컨테이너를 배포하면 호스트의 모든 워크로드를 자동으로 검색하며, 하나의 Go 기반 대시보드에서 컨테이너 상태, 리소스 사용량, HTTP 및 TCP 엔드포인트, TLS 인증서, 이미지 업데이트, 네트워크 보안 위험을 추적합니다.
자체 호스팅 사용자 및 소규모 팀을 위해 설계된 Maintenant는 SQLite를 기반으로 하는 단일 바이너리로 제공되며, 외부 데이터베이스나 로그 발송기가 필요 없습니다. 내장 인증 기능 없이 의도적으로 제공되며 기존 리버스 프록시 뒤에 위치하도록 설계되어, 호스트별 또는 메트릭별 요금 없이 스택 전체에서 하나의 ID 계층을 유지하면서 모든 메트릭, 로그 라인 및 알림을 소유할 수 있습니다.
Maintenant의 주요 특징
컨테이너 자동 검색
모든 Docker 컨테이너와 Kubernetes 워크로드를 시작하는 즉시 감지하며, 상태 변경, 재시작 루프, 로그 스트리밍이 포함됩니다.
엔드포인트 및 하트비트 점검
구성 가능한 실패 및 복구 임계값을 사용하여 Docker 레이블을 통해 HTTP, TCP, cron 하트비트 모니터를 정의합니다.
TLS 인증서 추적
모니터링되는 HTTPS 엔드포인트에서 인증서를 자동으로 가져오고, 만료 30일, 14일, 7일, 3일, 1일 전에 알림을 보냅니다.
자원 지표
노이즈를 낮게 유지하기 위해 디바운스된 임계값 알림과 함께 컨테이너별 실시간 CPU, 메모리, 네트워크, 디스크 I/O를 차트로 표시합니다.
정보 업데이트
OCI 레지스트리를 스캔하여 이미지 다이제스트를 비교하고, 어떤 워크로드에 더 새로운 버전이 대기 중인지 정확히 알 수 있습니다.
공개 상태 페이지
모니터링 심각도를 집계하여 서버 전송 이벤트 기반의 실시간 상태 페이지를 고객과 팀원에게 제공합니다.
Hostinger에서 Maintenant을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.