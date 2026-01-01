Maintenant는 여러 자체 호스팅 도구를 한 번에 대체하는 오픈 소스 통합 모니터링 도구입니다. 단일 컨테이너를 배포하면 호스트의 모든 워크로드를 자동으로 검색하며, 하나의 Go 기반 대시보드에서 컨테이너 상태, 리소스 사용량, HTTP 및 TCP 엔드포인트, TLS 인증서, 이미지 업데이트, 네트워크 보안 위험을 추적합니다.

자체 호스팅 사용자 및 소규모 팀을 위해 설계된 Maintenant는 SQLite를 기반으로 하는 단일 바이너리로 제공되며, 외부 데이터베이스나 로그 발송기가 필요 없습니다. 내장 인증 기능 없이 의도적으로 제공되며 기존 리버스 프록시 뒤에 위치하도록 설계되어, 호스트별 또는 메트릭별 요금 없이 스택 전체에서 하나의 ID 계층을 유지하면서 모든 메트릭, 로그 라인 및 알림을 소유할 수 있습니다.