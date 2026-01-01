Zensical 원클릭 설치
실시간 미리보기와 함께 아름다운 마크다운 기반 프로젝트 문서를 구축하고 제공하는 자체 호스팅 문서 플랫폼.
Zensical용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Zensical 활용으로 만들 수 있는 것
Zensical은 Material for MkDocs 팀이 만든 현대적인 문서화 플랫폼입니다. Markdown 소스 파일에서 세련되고 검색 가능한 문서 웹사이트를 생성하고 내장된 라이브 미리보기 서버로 제공하여 문서 변경 사항이 브라우저에 즉시 표시됩니다. 자체 네이티브
zensical.toml 형식과 기존
mkdocs.yml 구성 파일을 모두 지원하여 MkDocs에서 마이그레이션하는 것을 간단하게 만듭니다.
자체 VPS에 Zensical을 셀프 호스팅하는 것은 문서가 사용자가 제어하는 인프라에 상주하며, 페이지당 요금, 독자 추적, 타사 문서 호스팅 서비스에 대한 의존 없이 운영된다는 것을 의미합니다. 첫 실행 시 스타터 프로젝트가 자동으로 생성되므로 즉시 작성을 시작할 수 있습니다.
Zensical의 주요 특징
마크다운 기반 작성
일반 마크다운 파일로 문서를 작성하고 세련되고 완벽하게 탐색 가능한 문서 웹사이트로 렌더링하세요.
실시간 미리보기 서버
내장된 개발 서버는 소스 파일이 저장되는 즉시 브라우저에서 문서를 다시 로드하여 편집을 빠르고 즉각적으로 할 수 있게 합니다.
풀텍스트 검색
내장된 클라이언트 측 검색은 모든 문서 페이지를 색인화하여 독자들이 서버 측 인프라 없이 콘텐츠를 즉시 찾을 수 있도록 합니다.
MkDocs 호환성
기존의
mkdocs.yml 구성 파일을 읽어들여, 팀이 구성을 다시 작성하지 않고도 MkDocs에서 마이그레이션할 수 있도록 합니다.
다국어 지원
전 세계 사용자가 모국어로 문서를 이용할 수 있도록 60개 이상의 언어로 완전한 국제화.
첫 실행 시 시작 프로젝트
첫 배포 시 샘플 문서 프로젝트를 자동으로 초기화하여 즉시 작성하고 사용자 지정할 수 있습니다.
Hostinger에서 Zensical을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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