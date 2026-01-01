Zensical은 Material for MkDocs 팀이 만든 현대적인 문서화 플랫폼입니다. Markdown 소스 파일에서 세련되고 검색 가능한 문서 웹사이트를 생성하고 내장된 라이브 미리보기 서버로 제공하여 문서 변경 사항이 브라우저에 즉시 표시됩니다. 자체 네이티브 zensical.toml 형식과 기존 mkdocs.yml 구성 파일을 모두 지원하여 MkDocs에서 마이그레이션하는 것을 간단하게 만듭니다.

자체 VPS에 Zensical을 셀프 호스팅하는 것은 문서가 사용자가 제어하는 인프라에 상주하며, 페이지당 요금, 독자 추적, 타사 문서 호스팅 서비스에 대한 의존 없이 운영된다는 것을 의미합니다. 첫 실행 시 스타터 프로젝트가 자동으로 생성되므로 즉시 작성을 시작할 수 있습니다.