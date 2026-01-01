Posterr는 영화관 로비에서 볼 수 있는 디지털 포스터 보드를 모방한 오픈 소스 Node.js 애플리케이션입니다. Plex Media Server의 실시간 상태를 읽어 현재 재생 중인 제목, 선택된 라이브러리에서 요청 시 선택된 콘텐츠, 그리고 Sonarr, Radarr, Readarr에서 가져온 곧 출시될 콘텐츠를 보여줍니다.

VPS에 Posterr를 자체 호스팅하면 집 컴퓨터가 켜져 있지 않아도 모든 브라우저, 휴대폰, 태블릿, Fire Stick 또는 벽걸이 스크린에서 디스플레이를 항상 사용할 수 있습니다. 네트워크를 통해 Plex 및 arr 스택에 연결되므로 미디어 서비스가 동일한 VPS에서 실행되든 원격 홈 서버에서 실행되든 상관없이 작동합니다.