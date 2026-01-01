Posterr 원클릭 설치.
모든 브라우저를 Plex 라이브러리용 영화관 스타일 디스플레이로 바꿔주는 디지털 상영 중 포스터 사이니지.
Posterr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Posterr 활용으로 만들 수 있는 것
Posterr는 영화관 로비에서 볼 수 있는 디지털 포스터 보드를 모방한 오픈 소스 Node.js 애플리케이션입니다. Plex Media Server의 실시간 상태를 읽어 현재 재생 중인 제목, 선택된 라이브러리에서 요청 시 선택된 콘텐츠, 그리고 Sonarr, Radarr, Readarr에서 가져온 곧 출시될 콘텐츠를 보여줍니다.
VPS에 Posterr를 자체 호스팅하면 집 컴퓨터가 켜져 있지 않아도 모든 브라우저, 휴대폰, 태블릿, Fire Stick 또는 벽걸이 스크린에서 디스플레이를 항상 사용할 수 있습니다. 네트워크를 통해 Plex 및 arr 스택에 연결되므로 미디어 서비스가 동일한 VPS에서 실행되든 원격 홈 서버에서 실행되든 상관없이 작동합니다.
Posterr의 주요 특징
현재 재생 중 화면
재생 시간, 스튜디오, 콘텐츠 등급 정보와 트랜스코딩 인식 진행률 표시줄이 포함된 실시간 영화, TV, 음악 포스터를 표시합니다.
슬라이드 출시 예정
Radarr에서 개봉 예정 영화, Sonarr에서 에피소드 및 시즌 프리미어, Readarr에서 새 책을 가져옵니다.
온디맨드 라이브러리 추천
선택한 Plex 라이브러리에서 무작위 제목을 순환 표시하여, 아무것도 스트리밍되지 않을 때에도 화면이 흥미롭게 유지되도록 합니다.
멀티스크린 지원
320px부터 4K까지 자동 확장되며, 세로 또는 가로 모드를 지원하고, CEC 모니터 제어 기능이 있는 절전 타이머를 포함합니다.
맞춤형 슬라이드 및 테마
자신만의 이미지, 배경 아트, 테마를 추가하거나, 외부 웹 페이지를 추가 회전 슬라이드로 삽입하여 활용할 수 있습니다.
Trivia와 Awtrix
슬라이드 사이에 내장된 영화 퀴즈를 실행하고 현재 재생 중인 데이터를 Awtrix LED 매트릭스 디스플레이에 미러링합니다.
Hostinger에서 Posterr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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