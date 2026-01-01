evcc 원클릭 설치 배포
수백 대의 월박스, 인버터 및 차량을 위한 태양광 인식 전기차 충전 컨트롤러 및 가정용 에너지 관리 시스템.
evcc용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
evcc 활용으로 만들 수 있는 것
evcc는 계통 전력 대신 자가 생산 태양광 에너지로 전기차를 충전하는 것을 우선시하는 오픈 소스 EV 충전 컨트롤러이자 가정 에너지 관리 시스템입니다. 이는 수백 개의 월박스, 태양광 인버터, 배터리 저장 시스템, 스마트 미터 및 차량 API에 연결되어 실시간 PV 잉여 전력, 동적 전기 요금 및 배터리 충전 상태를 기반으로 충전을 조정합니다.
자체 VPS에 evcc를 자체 호스팅하면 장치 자격 증명, 충전 기록 및 자동화 로직을 전적으로 제어할 수 있으며, 공급업체 클라우드 서비스에 대한 의존성을 제거하고, 태양이 비출 때마다 충전 전략이 안정적으로 실행되도록 보장합니다.
evcc의 주요 특징
태양광 잉여 충전
잉여 태양광 에너지로 전기차를 실시간으로 충전하여 자가 소비를 극대화하고 계통 전력 수입을 최소화합니다.
동적 요금 지원
Tibber, aWATTar, Octopus와 같은 동적 전기 요금제의 가장 저렴한 시간대에 충전을 예약합니다.
수백 개의 장치
ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei 등 다양한 브랜드의 충전기, 계량기, 인버터 및 차량과 통합됩니다.
브라우저 기반 설정
가이드 웹 UI를 통해 YAML 파일을 수동으로 편집하지 않고 월박스, 차량, 미터, 충전 지점을 구성합니다.
가정용 배터리 인식
EV 충전을 가정용 배터리 충전 상태와 조율하여 가정용 배터리가 자동차에 전력을 공급하기 위해 방전되지 않도록 합니다.
REST 및 MQTT API
Home Assistant, openHAB, Node-RED 및 사용자 지정 자동화를 위한 전체 REST 및 MQTT API를 제공합니다.
Hostinger에서 evcc을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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