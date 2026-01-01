evcc는 계통 전력 대신 자가 생산 태양광 에너지로 전기차를 충전하는 것을 우선시하는 오픈 소스 EV 충전 컨트롤러이자 가정 에너지 관리 시스템입니다. 이는 수백 개의 월박스, 태양광 인버터, 배터리 저장 시스템, 스마트 미터 및 차량 API에 연결되어 실시간 PV 잉여 전력, 동적 전기 요금 및 배터리 충전 상태를 기반으로 충전을 조정합니다.

자체 VPS에 evcc를 자체 호스팅하면 장치 자격 증명, 충전 기록 및 자동화 로직을 전적으로 제어할 수 있으며, 공급업체 클라우드 서비스에 대한 의존성을 제거하고, 태양이 비출 때마다 충전 전략이 안정적으로 실행되도록 보장합니다.