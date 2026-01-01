Komari 원클릭 설치.
에이전트 기반 데이터 수집 및 실시간 메트릭을 갖춘 경량 자체 호스팅 서버 모니터링 대시보드.
Komari용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Komari 활용으로 만들 수 있는 것
Komari는 엔터프라이즈 모니터링 플랫폼의 오버헤드 없이 인프라에 대한 실시간 가시성이 필요한 셀프 호스팅 사용자들을 위해 구축된 가볍고 오픈 소스인 서버 모니터링 도구입니다. 각 모니터링되는 서버에 설치된 작은 에이전트를 사용하여 CPU, 메모리, 디스크 및 네트워크 메트릭을 수집하고, 이 메트릭은 깔끔한 웹 대시보드에 표시됩니다.
Komari는 셀프 호스팅 방식이므로, 모든 서버 텔레메트리는 사용자 자신의 인프라에 유지되며 타사 서비스로 데이터가 전송되지 않습니다. SQLite 기반 설계는 외부 데이터베이스 종속성이 없음을 의미하며, 소규모 팀과 단독 운영자에게도 빠르고 쉽게 배포하고 유지 관리할 수 있게 합니다.
Komari의 주요 특징
에이전트 기반 모니터링
경량 Komari 에이전트를 모든 서버에 설치하여 메트릭을 수집하고 중앙 대시보드로 다시 스트리밍할 수 있습니다.
실시간 지표
웹 인터페이스에서 실시간으로 업데이트되는 CPU 사용량, 메모리 사용량, 디스크 I/O 및 네트워크 처리량을 확인하세요.
다중 서버 대시보드
모든 서버를 단일 통합 화면에서 모니터링할 수 있으며, 각 에이전트는 중앙 호스트에 독립적으로 보고합니다.
외부 의존성 없음
SQLite 저장소는 별도의 데이터베이스 서비스를 관리할 필요가 없다는 것을 의미합니다 — 컨테이너와 영구 데이터 볼륨만 있으면 됩니다.
맞춤 테마 지원
대시보드 모양을 선호도 또는 조직 브랜딩에 맞게 개인화하세요.
Hostinger에서 Komari을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.