Komari는 엔터프라이즈 모니터링 플랫폼의 오버헤드 없이 인프라에 대한 실시간 가시성이 필요한 셀프 호스팅 사용자들을 위해 구축된 가볍고 오픈 소스인 서버 모니터링 도구입니다. 각 모니터링되는 서버에 설치된 작은 에이전트를 사용하여 CPU, 메모리, 디스크 및 네트워크 메트릭을 수집하고, 이 메트릭은 깔끔한 웹 대시보드에 표시됩니다.

Komari는 셀프 호스팅 방식이므로, 모든 서버 텔레메트리는 사용자 자신의 인프라에 유지되며 타사 서비스로 데이터가 전송되지 않습니다. SQLite 기반 설계는 외부 데이터베이스 종속성이 없음을 의미하며, 소규모 팀과 단독 운영자에게도 빠르고 쉽게 배포하고 유지 관리할 수 있게 합니다.