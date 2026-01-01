원클릭 설치로 Form.io 배포
동적 폼을 생성, 삽입 및 관리하기 위한 오픈 소스 폼 빌더 및 데이터 관리 API 플랫폼.
Form.io용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Form.io 활용으로 만들 수 있는 것
Form.io는 개발자가 복잡한 폼을 생성하고, 제출물을 관리하며, 데이터 기반 애플리케이션을 구축할 수 있도록 하는 오픈 소스 폼 빌딩 및 API 플랫폼입니다. 시각적인 드래그 앤 드롭 폼 빌더와 강력한 REST API 백엔드를 결합하여 모든 웹 또는 모바일 애플리케이션에 폼을 쉽게 임베드할 수 있도록 합니다.
Form.io를 자체 호스팅하면 폼 데이터 및 제출물에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 설문 조사 응답, 고객 접수 양식 또는 내부 워크플로우와 같은 민감한 정보를 처리하는 조직은 제출당 수수료 없이 모든 것을 자체 인프라에 유지하고 완전한 데이터 주권을 가짐으로써 이점을 얻을 수 있습니다.
Form.io의 주요 특징
시각적 폼 빌더
드래그 앤 드롭 편집기는 코드 작성 없이 텍스트 필드, 파일 업로드, 중첩 양식 및 조건부 로직을 지원합니다.
자동 생성된 REST API
모든 양식은 모든 애플리케이션에서 제출물을 생성, 읽기 및 관리하기 위한 REST API를 자동으로 생성합니다.
역할 기반 접근 제어
세분화된 역할 및 권한 관리 기능을 통해 누가 양식을 제출하고, 보고, 관리할 수 있는지 제어합니다.
사용자 정의 제출 작업
폼 제출이 도착하면 웹훅을 트리거하거나, 이메일을 보내거나, 데이터를 자동으로 변환합니다.
삽입 가능한 JavaScript SDK
공식 Form.io JavaScript SDK를 사용하여 React, Angular, Vue 또는 모든 웹 앱에 폼을 삽입할 수 있습니다.
Hostinger에서 Form.io을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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