Form.io는 개발자가 복잡한 폼을 생성하고, 제출물을 관리하며, 데이터 기반 애플리케이션을 구축할 수 있도록 하는 오픈 소스 폼 빌딩 및 API 플랫폼입니다. 시각적인 드래그 앤 드롭 폼 빌더와 강력한 REST API 백엔드를 결합하여 모든 웹 또는 모바일 애플리케이션에 폼을 쉽게 임베드할 수 있도록 합니다.

Form.io를 자체 호스팅하면 폼 데이터 및 제출물에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 설문 조사 응답, 고객 접수 양식 또는 내부 워크플로우와 같은 민감한 정보를 처리하는 조직은 제출당 수수료 없이 모든 것을 자체 인프라에 유지하고 완전한 데이터 주권을 가짐으로써 이점을 얻을 수 있습니다.