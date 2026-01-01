Ansible 플레이북, Terraform 플랜, Bash 스크립트 및 Pulumi 스택 실행을 위한 현대적인 웹 UI.
Semaphore용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Semaphore 활용으로 만들 수 있는 것
Semaphore는 DevOps 자동화 도구를 관리하고 실행하기 위한 최신 오픈 소스 웹 인터페이스입니다. 명령줄 액세스 없이 Ansible 플레이북, Terraform 플랜, OpenTofu 구성, Bash 스크립트 및 Pulumi 스택을 실행하기 위한 깔끔한 대시보드를 제공합니다. 팀은 인프라 코드를 완벽하게 제어하면서 브라우저를 통해 인벤토리, 자격 증명 및 실행 기록을 관리할 수 있습니다.
VPS에 Semaphore를 자체 호스팅하면 감사 추적, 예약 실행 및 팀 액세스 제어를 통해 모든 자동화 실행을 중앙 집중화할 수 있습니다. 이 배포에는 안정적인 데이터 저장을 위한 PostgreSQL과 배포 중에 구성하는 자격 증명으로 첫 실행 시 자동으로 생성되는 관리자 계정이 포함됩니다.
Semaphore의 주요 특징
Ansible 플레이북 러너
인벤토리 관리, 변수 주입 및 실시간 출력 스트리밍 기능을 통해 웹 UI에서 Ansible 플레이북을 실행합니다.
다중 도구 지원
단일 통합 인터페이스에서 Ansible과 함께 Terraform, OpenTofu, Pulumi 및 Bash 스크립트를 실행합니다.
예정된 실행
cron 표현식을 사용하여 자동화 실행을 예약하고, 상세 로그 및 상태 추적을 통해 실행 기록을 확인하세요.
자격 증명 관리
SSH 키, 클라우드 공급자 자격 증명, 볼트 비밀번호를 암호화된 저장소에 안전하게 보관하세요.
팀 협업
팀원이 직접 서버 액세스 없이 승인된 작업을 실행할 수 있도록 프로젝트 수준 권한으로 팀 액세스를 관리합니다.
Git 통합
작업별 브랜치 및 태그 선택을 통해 Git 리포지토리에서 플레이북 및 자동화 코드를 직접 가져옵니다.
Hostinger에서 Semaphore을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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