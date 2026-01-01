Semaphore는 DevOps 자동화 도구를 관리하고 실행하기 위한 최신 오픈 소스 웹 인터페이스입니다. 명령줄 액세스 없이 Ansible 플레이북, Terraform 플랜, OpenTofu 구성, Bash 스크립트 및 Pulumi 스택을 실행하기 위한 깔끔한 대시보드를 제공합니다. 팀은 인프라 코드를 완벽하게 제어하면서 브라우저를 통해 인벤토리, 자격 증명 및 실행 기록을 관리할 수 있습니다.

VPS에 Semaphore를 자체 호스팅하면 감사 추적, 예약 실행 및 팀 액세스 제어를 통해 모든 자동화 실행을 중앙 집중화할 수 있습니다. 이 배포에는 안정적인 데이터 저장을 위한 PostgreSQL과 배포 중에 구성하는 자격 증명으로 첫 실행 시 자동으로 생성되는 관리자 계정이 포함됩니다.