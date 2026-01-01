Tdarr 원클릭 설치
FFmpeg 및 HandBrake를 사용하여 전체 라이브러리를 재인코딩하고 상태를 확인하는 분산 미디어 트랜스코딩 자동화입니다.
Tdarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Tdarr 활용으로 만들 수 있는 것
Tdarr는 대규모 비디오 및 오디오 라이브러리의 변환, 압축 및 상태 확인을 자동화하도록 설계된 오픈 소스 분산 미디어 트랜스코딩 시스템입니다. 이는 하나 이상의 워커 노드와 중앙 서버를 조정하여 각 노드에서 FFmpeg 또는 HandBrake 작업을 병렬로 실행하므로, 대규모 라이브러리를 수동 개입 없이 효율적으로 처리할 수 있습니다.
자체 VPS에 Tdarr를 셀프 호스팅하면 인코딩 프로필, 플러그인 파이프라인 및 하드웨어 가속 설정을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 트랜스코딩이 사용자 인프라에서 발생하므로 클라우드 처리 비용, 파일 크기 제한 및 타사 서비스에 대한 의존성이 없습니다. 미디어는 비공개로 유지되며 컴퓨팅 성능은 VPS에 따라 확장됩니다.
Tdarr의 주요 특징
분산 노드 작업자
중앙 서버에 연결되는 여러 워커 노드를 시작하여, 사용 가능한 CPU 및 GPU 리소스에 트랜스코딩 작업을 분산시켜 더 빠른 라이브러리 처리를 가능하게 합니다.
플러그인 파이프라인 시스템
커뮤니티 또는 사용자 지정 플러그인을 연결하여 조건부 워크플로를 구축합니다. — 코덱, 컨테이너, 해상도 또는 비트레이트로 필터링하고 다른 인코딩 프로필을 자동으로 적용합니다.
FFmpeg 및 HandBrake 지원
작업별로 FFmpeg와 HandBrake를 전환하여, 각 도구가 지원하는 모든 코덱 및 인코딩 사전 설정을 추가 설정 없이 사용할 수 있습니다.
라이브러리 상태 확인
파일 손상, 잘못된 메타데이터 또는 누락된 스트림을 자동으로 스캔하고, 재생 문제를 일으키기 전에 문제가 있는 파일에 플래그를 지정하거나 다시 인코딩합니다.
실시간 통계 대시보드
외부 모니터링 도구 없이 단일 웹 UI에서 트랜스코딩 진행 상황, 공간 절약, 큐 깊이 및 작업자 상태를 모니터링합니다.
Hostinger에서 Tdarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.