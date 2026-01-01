Tdarr는 대규모 비디오 및 오디오 라이브러리의 변환, 압축 및 상태 확인을 자동화하도록 설계된 오픈 소스 분산 미디어 트랜스코딩 시스템입니다. 이는 하나 이상의 워커 노드와 중앙 서버를 조정하여 각 노드에서 FFmpeg 또는 HandBrake 작업을 병렬로 실행하므로, 대규모 라이브러리를 수동 개입 없이 효율적으로 처리할 수 있습니다.

자체 VPS에 Tdarr를 셀프 호스팅하면 인코딩 프로필, 플러그인 파이프라인 및 하드웨어 가속 설정을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 트랜스코딩이 사용자 인프라에서 발생하므로 클라우드 처리 비용, 파일 크기 제한 및 타사 서비스에 대한 의존성이 없습니다. 미디어는 비공개로 유지되며 컴퓨팅 성능은 VPS에 따라 확장됩니다.