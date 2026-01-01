ESPHome은 간단한 YAML 구성 파일을 사용하여 ESP8266 및 ESP32 마이크로컨트롤러를 스마트 홈 장치로 변환하는 오픈 소스 시스템입니다. C++ 프로그래밍이 필요하지 않으며, YAML에서 센서, 스위치 및 디스플레이를 정의하면 ESPHome이 최적화된 펌웨어를 자동으로 컴파일하고 플래시합니다. Home Assistant와 기본적으로 통합되며, 모든 자동화 플랫폼과의 호환성을 위해 MQTT를 지원합니다.

VPS에서 ESPHome을 실행하면 항상 켜져 있는 장치 관리와 어디서든 액세스할 수 있는 원격 펌웨어 컴파일을 제공합니다. 장치 구성은 중앙에 저장되고 백업되며, 물리적 장치가 있는 로컬 네트워크에 있지 않아도 무선 업데이트를 트리거할 수 있습니다.