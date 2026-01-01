ESPHome 원클릭 설치
웹 대시보드와 무선 업데이트 기능을 갖춘 ESP8266 및 ESP32 마이크로컨트롤러용 YAML 기반 펌웨어 관리 시스템.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ESPHome 활용으로 만들 수 있는 것
ESPHome은 간단한 YAML 구성 파일을 사용하여 ESP8266 및 ESP32 마이크로컨트롤러를 스마트 홈 장치로 변환하는 오픈 소스 시스템입니다. C++ 프로그래밍이 필요하지 않으며, YAML에서 센서, 스위치 및 디스플레이를 정의하면 ESPHome이 최적화된 펌웨어를 자동으로 컴파일하고 플래시합니다. Home Assistant와 기본적으로 통합되며, 모든 자동화 플랫폼과의 호환성을 위해 MQTT를 지원합니다.
VPS에서 ESPHome을 실행하면 항상 켜져 있는 장치 관리와 어디서든 액세스할 수 있는 원격 펌웨어 컴파일을 제공합니다. 장치 구성은 중앙에 저장되고 백업되며, 물리적 장치가 있는 로컬 네트워크에 있지 않아도 무선 업데이트를 트리거할 수 있습니다.
ESPHome의 주요 특징
YAML 구성
ESP 장치 동작을 간단한 YAML 파일로 정의할 수 있으며, 자동 유효성 검사가 제공됩니다. C++ 지식이나 IDE 설정은 필요 없습니다.
무선 업데이트
물리적 접근 없이 모든 ESP 장치에 펌웨어 업데이트를 무선으로 푸시하여 대규모 배포를 쉽게 유지 관리할 수 있습니다.
홈 어시스턴트 통합
Home Assistant와의 네이티브 API 통합은 클라우드 종속성 없이 즉각적인 장치 검색과 지연 없는 로컬 제어를 제공합니다.
500개 이상의 컴포넌트
수백 개의 센서, 디스플레이, LED 컨트롤러 및 액추에이터를 지원하므로 거의 모든 하드웨어를 즉시 통합할 수 있습니다.
실시간 로그
개발 중 빠른 문제 해결 및 센서 판독값 모니터링을 위해 웹 대시보드에서 실시간 장치 로그를 직접 스트리밍할 수 있습니다.
Hostinger에서 ESPHome을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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