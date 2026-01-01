Spoolman은 3D 프린팅 필라멘트 스풀 관리를 위한 자체 호스팅 웹 애플리케이션입니다. 이는 제작자와 프린트 팜에 모든 스풀의 중앙 재고를 제공하여 무게, 재료, 색상, 제조업체 및 남은 필라멘트를 추적하므로 재료가 부족한 상태로 인쇄를 시작하는 일이 없습니다. 스프레드시트나 포스트잇과 달리, Spoolman은 모든 것을 경량 SQLite 데이터베이스에 저장하고, Klipper 및 Moonraker와의 통합을 위한 깔끔한 REST API를 노출하며, 네트워크의 모든 브라우저에서 접근 가능한 웹 UI를 제공합니다.

자체 VPS에 Spoolman을 자체 호스팅하면 모든 재고 데이터가 비공개로 유지되고 항상 접근 가능하며, 구독료나 타사 데이터 공유가 없습니다. 실시간 WebSocket 업데이트는 모든 연결된 클라이언트가 재고 변경 사항을 즉시 볼 수 있음을 의미합니다.