Spoolman 원클릭 설치
3D 프린팅 애호가를 위한 자가 호스팅 필라멘트 스풀 트래커로, 재고, 소모량 및 QR 코드 라벨을 관리합니다.
Spoolman용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Spoolman 활용으로 만들 수 있는 것
Spoolman은 3D 프린팅 필라멘트 스풀 관리를 위한 자체 호스팅 웹 애플리케이션입니다. 이는 제작자와 프린트 팜에 모든 스풀의 중앙 재고를 제공하여 무게, 재료, 색상, 제조업체 및 남은 필라멘트를 추적하므로 재료가 부족한 상태로 인쇄를 시작하는 일이 없습니다. 스프레드시트나 포스트잇과 달리, Spoolman은 모든 것을 경량 SQLite 데이터베이스에 저장하고, Klipper 및 Moonraker와의 통합을 위한 깔끔한 REST API를 노출하며, 네트워크의 모든 브라우저에서 접근 가능한 웹 UI를 제공합니다.
자체 VPS에 Spoolman을 자체 호스팅하면 모든 재고 데이터가 비공개로 유지되고 항상 접근 가능하며, 구독료나 타사 데이터 공유가 없습니다. 실시간 WebSocket 업데이트는 모든 연결된 클라이언트가 재고 변경 사항을 즉시 볼 수 있음을 의미합니다.
Spoolman의 주요 특징
스풀 재고 추적
모든 스풀에 대해 제조사, 재료, 색상, 무게, 남은 필라멘트를 기록하여 출력을 시작하기 전에 항상 무엇을 사용할 수 있는지 알 수 있도록 하세요.
Klipper 및 Moonraker 통합
REST API는 Klipper 및 Moonraker와 기본적으로 연동되므로, 귀하의 3D 프린터가 수동 로깅 없이 스풀 사용량을 자동으로 등록할 수 있습니다.
QR 코드 라벨 생성기
각 스풀에 접착식 QR 라벨을 인쇄합니다. — 모든 모바일 브라우저에서 빠르게 스캔하면 전체 재료 프로필과 남은 무게를 불러옵니다.
실시간 WebSocket 업데이트
재고 변경 사항은 웹소켓을 통해 연결된 모든 클라이언트에게 즉시 푸시되어, 수동 새로 고침 없이 대시보드와 슬라이서를 동기화 상태로 유지합니다.
다중 데이터베이스 백엔드
단일 사용자 설정의 경우 기본적으로 제로 구성 SQLite를 사용하며, 공유 프린트 팜 및 더 높은 쓰기 볼륨을 위해 선택적으로 PostgreSQL 및 MariaDB를 지원합니다.
Hostinger에서 Spoolman을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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