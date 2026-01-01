Gonic 원클릭 배포
모든 Subsonic 클라이언트에서 완벽한 Subsonic API 호환성을 제공하는 경량의 자체 호스팅 음악 스트리밍 서버입니다.
Gonic용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Gonic 활용으로 만들 수 있는 것
Gonic은 Go로 작성된 무료 오픈소스 Subsonic 서버입니다. 이 서버는 수십 개의 인기 있는 Subsonic 호환 클라이언트(Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry 등)와 연동되는 개인 음악 스트리밍 서비스를 제공하여, 어떤 기기에서든 나만의 라이브러리를 들을 수 있도록 합니다.
효율성을 위해 설계된 Gonic은 전용 데이터베이스 서버 없이도 수만 개의 트랙으로 구성된 라이브러리를 처리합니다. 실시간 오디오 트랜스코딩, 팟캐스트 관리, Last.fm 및 ListenBrainz로의 스크로블링, 사용자별 환경 설정을 통한 다중 사용자 액세스를 지원합니다. Raspberry Pi와 같은 저전력 하드웨어에서도 원활하게 작동합니다.
Gonic의 주요 특징
Subsonic API 호환
모든 주요 Subsonic 및 OpenSubsonic 클라이언트와 함께 별도의 설정 없이 바로 작동하며, 다양한 모바일 및 데스크톱 앱을 선택할 수 있습니다.
실시간 트랜스코딩
오디오를 실시간으로 지원되는 모든 형식으로 변환하여, 클라이언트가 자신의 연결에 적합한 비트레이트와 코덱을 요청할 수 있도록 합니다.
스크로블링 지원
Last.fm 및 ListenBrainz에 재생 기록을 자동으로 스크로블하여 모든 클라이언트에서 청취 기록이 정확하게 유지됩니다.
Podcast 관리
팟캐스트 피드를 구독하고 서버에서 직접 에피소드 다운로드를 관리하여 모든 오디오를 한곳에 보관합니다.
다중 사용자 접근
가족 또는 팀 공유를 위해 개별 트랜스코딩 프로필 및 접근 제어 기능을 갖춘 별도의 계정을 생성하세요.
Hostinger에서 Gonic을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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