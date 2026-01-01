Gonic은 Go로 작성된 무료 오픈소스 Subsonic 서버입니다. 이 서버는 수십 개의 인기 있는 Subsonic 호환 클라이언트(Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry 등)와 연동되는 개인 음악 스트리밍 서비스를 제공하여, 어떤 기기에서든 나만의 라이브러리를 들을 수 있도록 합니다.

효율성을 위해 설계된 Gonic은 전용 데이터베이스 서버 없이도 수만 개의 트랙으로 구성된 라이브러리를 처리합니다. 실시간 오디오 트랜스코딩, 팟캐스트 관리, Last.fm 및 ListenBrainz로의 스크로블링, 사용자별 환경 설정을 통한 다중 사용자 액세스를 지원합니다. Raspberry Pi와 같은 저전력 하드웨어에서도 원활하게 작동합니다.