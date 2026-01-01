Hister 원클릭 설치
브라우저 기록과 지식 기반을 전체 텍스트로 색인화하는 로컬 우선 개인 검색 엔진.
Hister용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Hister 활용으로 만들 수 있는 것
Hister는 방문하는 웹사이트를 자동으로 전체 텍스트 색인화하여 브라우저 기록을 비공개 검색 가능한 지식 기반으로 전환하는 오픈 소스 검색 엔진입니다. 연대순 기록 목록을 스크롤하거나 모든 쿼리를 프로파일링하는 원격 검색 엔진에 의존하는 대신, Hister는 제목이나 URL뿐만 아니라 콘텐츠를 사용하여 이미 읽은 모든 페이지를 찾을 수 있도록 합니다.
Hister를 자체 호스팅하면 브라우징 데이터, 색인화된 콘텐츠 및 검색 쿼리가 전적으로 사용자의 VPS에 보관됩니다. 동일한 인스턴스는 추가 사이트를 크롤링하고, 로컬 파일을 색인화하며, AI 에이전트에 MCP 엔드포인트를 노출하고, 여러 사용자를 지원할 수 있습니다. 이 모든 것은 단 하나의 쿼리도 타사 서비스로 보내지 않고 이루어집니다.
Hister의 주요 특징
전체 텍스트 기록 색인
방문하는 페이지의 실제 콘텐츠를 자동으로 색인화하여 URL이나 제목뿐만 아니라 작성된 내용으로 검색할 수 있도록 합니다.
강력한 쿼리 언어
정확성을 위해 구축된 전용 쿼리 구문을 사용하여 도메인, 날짜 범위, 언어, 태그 및 전체 텍스트 표현식으로 필터링합니다.
로컬 파일 인덱싱
VPS의 디렉토리를 Hister에 연결하여 메모, 문서 및 지식 기반을 검색 기록과 함께 색인화합니다.
내장 크롤러
기존 HTTP 크롤러 또는 자바스크립트 사용량이 많은 페이지를 위한 헤드리스 브라우저를 사용하여 외부 사이트를 크롤링함으로써 인덱스를 확장할 수 있습니다.
다중 사용자 지원
팀 또는 로컬 커뮤니티를 위해 사용자별 인덱스와 OAuth 기반 인증을 갖춘 공유 인스턴스를 호스팅합니다.
AI 및 MCP 통합
선택적 의미 검색을 활성화하고 모델 컨텍스트 프로토콜 엔드포인트를 통해 AI 에이전트에 결과를 노출합니다.
Hostinger에서 Hister을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.