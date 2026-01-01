Hister는 방문하는 웹사이트를 자동으로 전체 텍스트 색인화하여 브라우저 기록을 비공개 검색 가능한 지식 기반으로 전환하는 오픈 소스 검색 엔진입니다. 연대순 기록 목록을 스크롤하거나 모든 쿼리를 프로파일링하는 원격 검색 엔진에 의존하는 대신, Hister는 제목이나 URL뿐만 아니라 콘텐츠를 사용하여 이미 읽은 모든 페이지를 찾을 수 있도록 합니다.

Hister를 자체 호스팅하면 브라우징 데이터, 색인화된 콘텐츠 및 검색 쿼리가 전적으로 사용자의 VPS에 보관됩니다. 동일한 인스턴스는 추가 사이트를 크롤링하고, 로컬 파일을 색인화하며, AI 에이전트에 MCP 엔드포인트를 노출하고, 여러 사용자를 지원할 수 있습니다. 이 모든 것은 단 하나의 쿼리도 타사 서비스로 보내지 않고 이루어집니다.