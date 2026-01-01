HortusFox는 체계적인 관리와 개인 정보 보호를 중요하게 여기는 식물 애호가를 위해 특별히 제작된 웹 애플리케이션입니다. 이를 통해 사진, 종명, 맞춤 속성을 포함하여 식물을 분류하고, 위치별로 정리하며, 물주기, 비료 주기, 분갈이 등 반복적인 관리 알림을 설정할 수 있습니다. 날씨 데이터 통합 기능은 야외 정원사들이 관리 일정을 환경 조건에 맞춰 조정하도록 돕고, 내장된 식물 인식 기능은 알 수 없는 종을 식별하는 데 도움을 줍니다.

VPS에 HortusFox를 자체 호스팅하면 수년간의 성장 기록, 관리 이력, 식물 사진이 온전히 사용자 제어 하에 유지됩니다. 어떤 타사 클라우드 서비스도 사용자의 컬렉션 데이터에 대한 접근을 중단하거나 정원 가꾸기 습관을 수익화할 수 없습니다.