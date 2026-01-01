HortusFox 원클릭 설치
카탈로그화하고, 케어 루틴을 일정 관리하며, 정원을 비공개로 정리하는 자체 호스팅 식물 관리 시스템
HortusFox용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
HortusFox 활용으로 만들 수 있는 것
HortusFox는 체계적인 관리와 개인 정보 보호를 중요하게 여기는 식물 애호가를 위해 특별히 제작된 웹 애플리케이션입니다. 이를 통해 사진, 종명, 맞춤 속성을 포함하여 식물을 분류하고, 위치별로 정리하며, 물주기, 비료 주기, 분갈이 등 반복적인 관리 알림을 설정할 수 있습니다. 날씨 데이터 통합 기능은 야외 정원사들이 관리 일정을 환경 조건에 맞춰 조정하도록 돕고, 내장된 식물 인식 기능은 알 수 없는 종을 식별하는 데 도움을 줍니다.
VPS에 HortusFox를 자체 호스팅하면 수년간의 성장 기록, 관리 이력, 식물 사진이 온전히 사용자 제어 하에 유지됩니다. 어떤 타사 클라우드 서비스도 사용자의 컬렉션 데이터에 대한 접근을 중단하거나 정원 가꾸기 습관을 수익화할 수 없습니다.
HortusFox의 주요 특징
관리 알림
물 주기, 비료 주기, 분갈이와 같은 반복 작업을 설정하여 바쁜 관리 일정 중에도 어떤 식물도 놓치지 않도록 하세요.
위치 기반 조직
식물을 특정 방이나 야외 공간에 할당하여 컬렉션을 빠르게 필터링하고 각 영역을 독립적으로 관리하세요.
날씨 통합
지역 날씨 데이터를 연결하여 강우량 및 온도 조건에 따라 야외 식물 관리를 자동으로 조정합니다.
식물 인식
앱에서 바로 사진으로 미확인 종을 식별하고, HortusFox를 벗어나지 않고 카탈로그에 확인된 종 데이터를 추가할 수 있습니다.
재고 관리
화분, 비료, 도구, 용품을 식물과 함께 추적하여 정원 가꾸기 자원을 항상 파악할 수 있습니다.
협업 채팅
내장된 그룹 채팅을 통해 가정과 팀은 별도의 메시징 앱 없이 식물 관리 책임을 조율할 수 있습니다.
Hostinger에서 HortusFox을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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