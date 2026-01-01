OpenObserve (O2)는 Rust로 구축된 클라우드 네이티브 관측 가능성 플랫폼으로, 단일 경량 배포 환경에서 로그 관리, 메트릭 모니터링, 분산 추적 및 실제 사용자 모니터링을 통합합니다. 기본 S3 지원을 갖춘 Parquet 컬럼형 스토리지를 사용하여 Elasticsearch보다 최대 140배 낮은 스토리지 비용을 제공하며 유사하거나 더 나은 쿼리 성능을 제공합니다.

로그, 메트릭 및 추적을 위해 별도의 도구가 필요한 다중 구성 요소 관측 가능성 스택과 달리, OpenObserve는 임베디드 데이터베이스가 포함된 단일 바이너리로 제공됩니다. VPS에서 자체 호스팅하면 엔지니어링 및 운영 팀이 원격 측정 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 즉, 사용자별 라이선스, 데이터 송신 수수료, 민감한 인프라 메트릭, 오류 로그 또는 사용자 세션 데이터에 대한 타사 액세스가 없습니다.