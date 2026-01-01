원클릭 설치로 OpenObserve 배포
로그, 메트릭, 트레이스 및 대시보드를 위한 통합 관측 플랫폼 — Datadog 및 Splunk의 비용 효율적인 자체 호스팅 대안입니다.
OpenObserve용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenObserve 활용으로 만들 수 있는 것
OpenObserve (O2)는 Rust로 구축된 클라우드 네이티브 관측 가능성 플랫폼으로, 단일 경량 배포 환경에서 로그 관리, 메트릭 모니터링, 분산 추적 및 실제 사용자 모니터링을 통합합니다. 기본 S3 지원을 갖춘 Parquet 컬럼형 스토리지를 사용하여 Elasticsearch보다 최대 140배 낮은 스토리지 비용을 제공하며 유사하거나 더 나은 쿼리 성능을 제공합니다.
로그, 메트릭 및 추적을 위해 별도의 도구가 필요한 다중 구성 요소 관측 가능성 스택과 달리, OpenObserve는 임베디드 데이터베이스가 포함된 단일 바이너리로 제공됩니다. VPS에서 자체 호스팅하면 엔지니어링 및 운영 팀이 원격 측정 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 즉, 사용자별 라이선스, 데이터 송신 수수료, 민감한 인프라 메트릭, 오류 로그 또는 사용자 세션 데이터에 대한 타사 액세스가 없습니다.
OpenObserve의 주요 특징
통합 관측 가능성
로그, 메트릭, 분산 추적, 실시간 사용자 모니터링을 모두 하나의 플랫폼에서 제공합니다. 별도의 도구를 연결하거나 여러 통합을 유지 관리할 필요가 없습니다.
Parquet 저장소
S3 네이티브 스토리지를 사용하는 컬럼형 Parquet 형식은 Elasticsearch 대비 데이터 저장 비용을 최대 140배까지 절감하여, 페타바이트 규모의 관측 가능성을 경제적으로 실현할 수 있도록 합니다.
OpenTelemetry 네이티브
OpenTelemetry 표준을 통해 데이터를 수집하며, 로그, 메트릭 또는 트레이스에 공급업체별 에이전트나 독점 SDK가 필요하지 않습니다.
SQL 및 PromQL 쿼리
SQL로 로그 및 트레이스를 쿼리하고 PromQL로 메트릭을 쿼리합니다. 이는 독점 쿼리 구문을 배울 필요가 없는 익숙한 언어입니다.
내장형 대시보드
사전 구축된 대시보드 템플릿과 시각적 대시보드 빌더는 인프라, 애플리케이션 성능 및 오류율에 대한 즉각적인 가시성을 제공합니다.
Hostinger에서 OpenObserve을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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