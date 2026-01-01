Dozzle은 Docker 컨테이너 로그를 실시간으로 모니터링하는 제로 구성 웹 인터페이스입니다. 호스트의 모든 컨테이너를 자동으로 검색하고, 로그 에이전트나 외부 저장소 없이 Docker 소켓 마운트 외에 별도의 설정 없이 깔끔하고 반응형인 브라우저 UI로 출력을 직접 스트리밍합니다.

개발자는 디버깅 중 여러 서비스를 동시에 모니터링하는 데 사용하며, 운영자는 신속한 사고 분류를 위해 활용합니다. 강력한 검색 및 필터링 기능을 통해 브라우저를 벗어나지 않고도 필요한 정확한 로그 라인을 쉽게 분리할 수 있습니다. 최소한의 리소스 사용과 데이터베이스 종속성 없이 Dozzle은 모든 VPS에서 프로덕션 워크로드와 함께 원활하게 실행됩니다.