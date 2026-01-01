Dozzle 원클릭 설치
즉각적인 컨테이너 검색 및 별도의 설정 없이 실시간으로 Docker 컨테이너 로그를 볼 수 있는 가벼운 웹 UI.
Dozzle용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dozzle 활용으로 만들 수 있는 것
Dozzle은 Docker 컨테이너 로그를 실시간으로 모니터링하는 제로 구성 웹 인터페이스입니다. 호스트의 모든 컨테이너를 자동으로 검색하고, 로그 에이전트나 외부 저장소 없이 Docker 소켓 마운트 외에 별도의 설정 없이 깔끔하고 반응형인 브라우저 UI로 출력을 직접 스트리밍합니다.
개발자는 디버깅 중 여러 서비스를 동시에 모니터링하는 데 사용하며, 운영자는 신속한 사고 분류를 위해 활용합니다. 강력한 검색 및 필터링 기능을 통해 브라우저를 벗어나지 않고도 필요한 정확한 로그 라인을 쉽게 분리할 수 있습니다. 최소한의 리소스 사용과 데이터베이스 종속성 없이 Dozzle은 모든 VPS에서 프로덕션 워크로드와 함께 원활하게 실행됩니다.
Dozzle의 주요 특징
실시간 로그 스트리밍
실시간 컨테이너 출력을 자동 스크롤과 함께 브라우저로 직접 스트리밍하여, 새로운 로그 라인이 작성되는 즉시 확인할 수 있습니다.
즉시 컨테이너 발견
호스트에서 실행 중인 모든 컨테이너를 자동으로 감지합니다. — 로그 보기를 시작하기 위해 수동 구성이 필요 없습니다.
검색 및 필터링
로그 콘텐츠를 키워드로 검색하거나 컨테이너 이름 및 시간 범위로 필터링하여 오류 및 관련 이벤트를 신속하게 격리합니다.
다중 컨테이너 뷰
단일 브라우저 창에서 여러 서비스를 나란히 모니터링하여 디버깅 세션 중 컨텍스트 전환을 줄입니다.
외부 종속성 없음
Docker 소켓만 있으면 됩니다. 데이터베이스도, 로그 쉬퍼도, 추가 리소스를 소모하는 에이전트 프로세스도 필요하지 않습니다.
Hostinger에서 Dozzle을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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