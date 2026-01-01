ITFlow는 매니지드 서비스 제공업체(MSP)를 위해 특별히 구축된 무료 오픈소스 전문 서비스 자동화(PSA) 플랫폼입니다. IT 문서화, 지원 티켓팅, 청구 및 송장 발행, 고객 관리, 인프라 모니터링을 하나의 자체 호스팅 시스템으로 통합하여, 대부분의 MSP가 일상적인 운영에 사용하는 분산된 개별 도구 스택을 제거합니다.

VPS에 ITFlow를 자체 호스팅하면 기술자당 라이선스 비용이나 타사 SaaS 공급업체에 의해 보관되는 데이터 없이 귀사의 비즈니스에 모든 고객 기록, 자격 증명 및 재무 문서에 대한 완전한 소유권을 제공합니다. 첫 액세스 시, 설정 마법사가 시스템이 고객 작업을 위해 열리기 전에 회사 프로필 및 관리자 계정 생성을 안내합니다.