ITFlow 원클릭 설치
IT 문서화, 티켓팅, 청구 및 고객 관리를 단일 시스템에서 처리하는 MSP를 위한 오픈 소스 PSA 플랫폼.
ITFlow용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ITFlow 활용으로 만들 수 있는 것
ITFlow는 매니지드 서비스 제공업체(MSP)를 위해 특별히 구축된 무료 오픈소스 전문 서비스 자동화(PSA) 플랫폼입니다. IT 문서화, 지원 티켓팅, 청구 및 송장 발행, 고객 관리, 인프라 모니터링을 하나의 자체 호스팅 시스템으로 통합하여, 대부분의 MSP가 일상적인 운영에 사용하는 분산된 개별 도구 스택을 제거합니다.
VPS에 ITFlow를 자체 호스팅하면 기술자당 라이선스 비용이나 타사 SaaS 공급업체에 의해 보관되는 데이터 없이 귀사의 비즈니스에 모든 고객 기록, 자격 증명 및 재무 문서에 대한 완전한 소유권을 제공합니다. 첫 액세스 시, 설정 마법사가 시스템이 고객 작업을 위해 열리기 전에 회사 프로필 및 관리자 계정 생성을 안내합니다.
ITFlow의 주요 특징
IT 문서 허브
검색 가능하고 구조화된 지식 기반에서 고객 자산, 자격 증명, 도메인, SSL 인증서 및 네트워크 문서를 중앙 집중화합니다.
티켓 및 헬프데스크
이메일-티켓 파싱, SLA 추적 및 기술자 시간 기록을 통해 지원 티켓을 생성부터 해결까지 관리하세요.
청구 및 인보이싱
별도의 청구 도구 없이 내장된 회계 대시보드에서 견적 생성, 송장 발송, 비용 추적, 수익 모니터링을 할 수 있습니다.
도메인 및 SSL 알림
클라이언트 도메인 및 SSL 인증서의 만료일을 자동으로 모니터링하여 갱신이 임박하기 전에 알림을 보냅니다.
클라이언트 포털
고객은 브랜드 셀프 서비스 포털에 로그인하여 미해결 티켓, 공유 문서 및 청구서를 확인합니다.
공급업체 및 라이선스 추적
소프트웨어 라이선스, 공급업체 연락처, 갱신일을 해당 클라이언트 자산과 함께 기록합니다.
Hostinger에서 ITFlow을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.