Maxun은 코드를 작성하지 않고도 웹에서 데이터를 추출하고, 스크랩하고, 크롤링하고, 검색할 수 있게 해주는 오픈 소스 노코드 웹 데이터 플랫폼입니다. 시각적 레코더를 사용하여 웹사이트를 탐색하기만 하면 Maxun이 사용자의 작업을 재사용 가능한 추출 로봇으로 변환합니다. 프로그래밍 지식이 필요 없습니다. AI 기반 추출 기능을 통해 원하는 데이터를 일반 언어로 설명하고 자동으로 검색할 수 있습니다.

자체 VPS에 Maxun을 셀프 호스팅하면 스크랩된 데이터, 스케줄링 및 통합을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이 플랫폼은 Google Sheets, Airtable 및 웹훅으로 내보내기를 지원하며, 더 나아가고자 하는 개발자를 위한 전체 SDK 및 CLI를 포함합니다. 이 배포에는 데이터 영속성을 위한 PostgreSQL과 파일 저장을 위한 MinIO가 포함되어 있어 완벽한 프로덕션 준비 완료된 설정을 제공합니다.