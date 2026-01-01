Maxun 원클릭 설치 배포.
어떤 웹사이트든 구조화되고 자동화된 데이터 추출 워크플로우로 전환할 수 있는 오픈 소스 노코드 플랫폼입니다.
Maxun용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Maxun 활용으로 만들 수 있는 것
Maxun은 코드를 작성하지 않고도 웹에서 데이터를 추출하고, 스크랩하고, 크롤링하고, 검색할 수 있게 해주는 오픈 소스 노코드 웹 데이터 플랫폼입니다. 시각적 레코더를 사용하여 웹사이트를 탐색하기만 하면 Maxun이 사용자의 작업을 재사용 가능한 추출 로봇으로 변환합니다. 프로그래밍 지식이 필요 없습니다. AI 기반 추출 기능을 통해 원하는 데이터를 일반 언어로 설명하고 자동으로 검색할 수 있습니다.
자체 VPS에 Maxun을 셀프 호스팅하면 스크랩된 데이터, 스케줄링 및 통합을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이 플랫폼은 Google Sheets, Airtable 및 웹훅으로 내보내기를 지원하며, 더 나아가고자 하는 개발자를 위한 전체 SDK 및 CLI를 포함합니다. 이 배포에는 데이터 영속성을 위한 PostgreSQL과 파일 저장을 위한 MinIO가 포함되어 있어 완벽한 프로덕션 준비 완료된 설정을 제공합니다.
Maxun의 주요 특징
코드 없는 레코더
브라우징 작업을 한 번 기록하면 Maxun이 이를 코드가 필요 없는 반복 가능한 추출 로봇으로 변환합니다.
AI 데이터 추출
원하는 데이터를 자연어로 설명해 주시면 LLM 기반 추출이 해당 데이터를 찾아 구조화해 드립니다.
웹 크롤링
전체 웹사이트를 자동으로 크롤링하여, 정의된 범위 내의 모든 관련 페이지에서 콘텐츠를 발견하고 추출합니다.
예정된 실행
로봇이 정해진 일정에 따라 실행되도록 설정하고, 수동 개입 없이 신선한 구조화된 데이터를 선택한 목적지에 전달합니다.
유연한 통합
내장된 통합 지원을 통해 추출된 데이터를 Google Sheets, Airtable 또는 모든 웹훅 엔드포인트로 직접 내보낼 수 있습니다.
Hostinger에서 Maxun을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.