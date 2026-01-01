Friendica 원클릭 설치.
마스토돈, 디아스포라, 액티비티펍 등과 연동되는 성숙하고 자체 호스팅되는 페디버스 소셜 네트워크입니다.
Friendica용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Friendica 활용으로 만들 수 있는 것
Friendica는 페디버스에서 가장 오래되고 상호 운용성이 뛰어난 자체 호스팅 소셜 네트워크 중 하나입니다. 이것은 ActivityPub, Diaspora 및 자체 DFRN 프로토콜을 통해 동시에 연동됩니다. 즉, Friendica 인스턴스는 단일 계정으로 Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora pod 및 수십 개의 다른 네트워크와 연결할 수 있습니다. 하나의 프로토콜에 중점을 둔 최신 플랫폼과 달리, Friendica는 전체 분산형 소셜 웹에서 최대 연동 범위를 위해 특별히 제작되었습니다.
자체 VPS에서 Friendica를 실행하면 소셜 ID 및 데이터에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 사용자는 규칙을 선택하고, 어떤 네트워크와 연동할지 결정하며, 모든 게시물, 연락처 및 미디어를 직접 제어할 수 있습니다. 광고가 없으며 내일 사라지거나 약관을 변경할 수 있는 플랫폼도 없습니다.
Friendica의 주요 특징
보편적 연합
ActivityPub, Diaspora, DFRN 네트워크에 동시에 연결되어 — 하나의 계정으로 Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora 사용자를 팔로우하고 상호작용할 수 있습니다.
고급 게시물 형식
BBCode 및 마크다운 서식, 인라인 이미지, 파일 첨부, 설문 조사를 완벽하게 지원하는 긴 형식의 게시물을 제공하여 마이크로블로깅 플랫폼의 500자 제한을 훨씬 뛰어넘습니다.
개인 정보 보호 우선 연락처
게시물별 세분화된 잠재고객 제어 — 모든 사람, 특정 연락처 그룹 또는 개인과 공유 — Mastodon 수준의 개인 정보 보호와 Facebook 스타일의 그룹 메커니즘을 제공합니다.
포럼 및 그룹 채널
주제 기반 포럼 계정을 생성하여 모든 페디버스 사용자가 태그할 수 있도록 하고, 네트워크 경계를 넘어 스레드 방식의 커뮤니티 토론을 가능하게 합니다.
이벤트 및 캘린더
연합된 연락처 간에 동기화되는 RSVP 기능이 내장된 이벤트 생성 및 개인 캘린더는 외부 도구 없이 커뮤니티 조율에 유용합니다.
플러그인 생태계
LDAP 인증, S3 스토리지, 푸시 알림, 추가 OAuth 제공업체, 다른 플랫폼으로의 교차 게시를 위한 공식 애드온으로 Friendica를 확장하세요.
Hostinger에서 Friendica을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.