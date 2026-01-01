Friendica는 페디버스에서 가장 오래되고 상호 운용성이 뛰어난 자체 호스팅 소셜 네트워크 중 하나입니다. 이것은 ActivityPub, Diaspora 및 자체 DFRN 프로토콜을 통해 동시에 연동됩니다. 즉, Friendica 인스턴스는 단일 계정으로 Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora pod 및 수십 개의 다른 네트워크와 연결할 수 있습니다. 하나의 프로토콜에 중점을 둔 최신 플랫폼과 달리, Friendica는 전체 분산형 소셜 웹에서 최대 연동 범위를 위해 특별히 제작되었습니다.

자체 VPS에서 Friendica를 실행하면 소셜 ID 및 데이터에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 사용자는 규칙을 선택하고, 어떤 네트워크와 연동할지 결정하며, 모든 게시물, 연락처 및 미디어를 직접 제어할 수 있습니다. 광고가 없으며 내일 사라지거나 약관을 변경할 수 있는 플랫폼도 없습니다.