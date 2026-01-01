OpenSearch는 Apache 2.0 라이선스 하에 진정으로 개방적인 대안을 유지하기 위해 Elasticsearch 7.10.2에서 포크된 커뮤니티 주도의 오픈소스 검색 및 분석 솔루션입니다. 이는 분산되고 확장 가능한 아키텍처를 통해 전체 텍스트 검색, 로그 및 이벤트 데이터 분석, 애플리케이션 성능 모니터링, 보안 분석을 독점 라이선스 제한 없이 모두 제공합니다.

이 템플릿은 인증이 활성화된 OpenSearch와 OpenSearch Dashboards를 모두 배포하여 즉시 완벽한 검색 플랫폼을 제공합니다. 자체 호스팅은 모든 인덱싱된 데이터와 검색 쿼리가 사용자 인프라에 유지된다는 것을 의미하며, 이는 데이터 상주 요구 사항이 있거나 민감한 정보를 처리하는 조직에 필수적입니다. 참고: 최소 4GB RAM이 필요하며 초기 시작에 2-5분이 소요됩니다.