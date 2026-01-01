원클릭 설치로 OpenSearch 배포
Apache 2.0 라이선스가 적용된 검색 및 분석 엔진으로, OpenSearch Dashboards를 통해 데이터 시각화 및 로그 분석을 제공합니다.
OpenSearch용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenSearch 활용으로 만들 수 있는 것
OpenSearch는 Apache 2.0 라이선스 하에 진정으로 개방적인 대안을 유지하기 위해 Elasticsearch 7.10.2에서 포크된 커뮤니티 주도의 오픈소스 검색 및 분석 솔루션입니다. 이는 분산되고 확장 가능한 아키텍처를 통해 전체 텍스트 검색, 로그 및 이벤트 데이터 분석, 애플리케이션 성능 모니터링, 보안 분석을 독점 라이선스 제한 없이 모두 제공합니다.
이 템플릿은 인증이 활성화된 OpenSearch와 OpenSearch Dashboards를 모두 배포하여 즉시 완벽한 검색 플랫폼을 제공합니다. 자체 호스팅은 모든 인덱싱된 데이터와 검색 쿼리가 사용자 인프라에 유지된다는 것을 의미하며, 이는 데이터 상주 요구 사항이 있거나 민감한 정보를 처리하는 조직에 필수적입니다. 참고: 최소 4GB RAM이 필요하며 초기 시작에 2-5분이 소요됩니다.
OpenSearch의 주요 특징
전체 텍스트 검색
빠르고 정확한 검색 결과를 위한 관련성 점수 매기기, 패싯 탐색 및 실시간 인덱싱 기능을 갖춘 고급 쿼리 DSL.
OpenSearch Dashboards
포함된 시각화 레이어를 통해 추가 도구 없이 대화형 대시보드를 구축하고, 쿼리를 실행하며, 데이터를 탐색할 수 있습니다.
로그 분석
애플리케이션 및 인프라 로그를 실시간으로 수집하고 분석하여 이상 징후를 감지하고 인시던트를 더 빠르게 해결합니다.
Apache 2.0 라이선스
상업적 제한이나 예기치 않은 라이선스 변경 없이 OpenSearch를 자유롭게 사용, 수정, 배포할 수 있습니다.
이상 감지
내장된 ML 기반 이상 감지 및 구성 가능한 알림은 사용자가 문제를 보고하기 전에 문제를 감지하는 데 도움이 됩니다.
Hostinger에서 OpenSearch을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.