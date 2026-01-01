Pulse 원클릭 설치.
Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker 및 Kubernetes를 위한 실시간 모니터링 대시보드(알림 및 과거 지표 포함)
Pulse용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Pulse 활용으로 만들 수 있는 것
Pulse는 오픈 소스 실시간 모니터링 대시보드로, Proxmox VE 클러스터, Proxmox Backup Server 인스턴스, Docker 호스트 및 Kubernetes 워크로드에 대한 단일 통합 뷰를 제공합니다. 각 연결된 노드를 지속적으로 폴링하고 CPU, 메모리, 스토리지 및 네트워크 메트릭을 빠른 웹 인터페이스로 스트리밍하여, 가상 머신, 컨테이너 또는 백업 데이터스토어에 문제가 발생했을 때 장애 발생 후가 아닌 즉시 파악할 수 있습니다.
Pulse는 자체 호스팅되므로, 모든 자격 증명과 메트릭은 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 타사 원격 측정 및 노드별 라이선스가 필요 없습니다. 자체 VPS에서 실행하면 모니터링되는 호스트가 어려움을 겪을 때도 대시보드에 계속 액세스할 수 있으며, 구성 가능한 임계값 알림은 작은 문제가 다운타임으로 이어지기 전에 이메일, 웹훅 또는 채팅을 통해 사용자에게 알립니다.
Pulse의 주요 특징
통합된 Proxmox 뷰
하나의 대시보드에서 여러 Proxmox VE 클러스터와 Proxmox Backup Server 인스턴스를 모니터링하고, VM별, 컨테이너별, 데이터스토어별 메트릭을 확인할 수 있습니다.
실시간 스트리밍 지표
실시간 CPU, 메모리, 디스크 및 네트워크 수치는 WebSocket을 통해 지속적으로 업데이트되므로, 로드 변경 사항이 발생하는 즉시 확인할 수 있습니다.
Docker 및 Kubernetes 모니터링
컨테이너 및 파드 리소스 사용량을 Proxmox 호스트와 함께 추적하여 가상 머신 및 컨테이너 전반에 걸쳐 일관된 시야를 확보하세요.
구성 가능한 임계값 알림
CPU, 메모리, 스토리지 또는 온도에 제한을 설정하고, 문제가 심각해지기 전에 이메일, 웹훅 또는 채팅으로 알림을 받습니다.
에이전트리스 API 폴링
Pulse는 API 토큰을 사용하여 Proxmox에 연결되므로, 감시하는 노드에 추가로 설치할 것은 없습니다.
Hostinger에서 Pulse을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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