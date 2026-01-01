Pulse는 오픈 소스 실시간 모니터링 대시보드로, Proxmox VE 클러스터, Proxmox Backup Server 인스턴스, Docker 호스트 및 Kubernetes 워크로드에 대한 단일 통합 뷰를 제공합니다. 각 연결된 노드를 지속적으로 폴링하고 CPU, 메모리, 스토리지 및 네트워크 메트릭을 빠른 웹 인터페이스로 스트리밍하여, 가상 머신, 컨테이너 또는 백업 데이터스토어에 문제가 발생했을 때 장애 발생 후가 아닌 즉시 파악할 수 있습니다.

Pulse는 자체 호스팅되므로, 모든 자격 증명과 메트릭은 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 타사 원격 측정 및 노드별 라이선스가 필요 없습니다. 자체 VPS에서 실행하면 모니터링되는 호스트가 어려움을 겪을 때도 대시보드에 계속 액세스할 수 있으며, 구성 가능한 임계값 알림은 작은 문제가 다운타임으로 이어지기 전에 이메일, 웹훅 또는 채팅을 통해 사용자에게 알립니다.