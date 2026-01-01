Apache Guacamole은 플러그인, 기본 클라이언트 소프트웨어, 장치별 설정 없이 모든 최신 웹 브라우저에서 RDP, VNC, SSH, Telnet 서버에 액세스할 수 있게 해주는 클라이언트 없는 원격 데스크톱 게이트웨이입니다. 브라우저가 렌더링을 처리하고 서버 측 데몬이 프로토콜을 번역하여, URL을 여는 것만큼 원격 액세스를 간단하게 만듭니다.

자체 VPS에 Guacamole을 자체 호스팅하면 서버를 전 세계 어디에서든 원격 머신을 관리할 수 있는 중앙 점프 호스트로 전환할 수 있습니다. 내장된 사용자 관리, 감사 로그 및 연결 공유 기능은 모든 자격 증명과 세션을 직접 제어하면서 단독 관리자와 소규모 팀 모두에게 유용하게 만듭니다.