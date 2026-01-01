아파치 과카몰리 원클릭 설치 배포
웹 브라우저에서 직접 RDP, SSH, VNC, Telnet 연결에 액세스할 수 있는 클라이언트 없는 원격 데스크톱 게이트웨이입니다.
Apache Guacamole용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache Guacamole 활용으로 만들 수 있는 것
Apache Guacamole은 플러그인, 기본 클라이언트 소프트웨어, 장치별 설정 없이 모든 최신 웹 브라우저에서 RDP, VNC, SSH, Telnet 서버에 액세스할 수 있게 해주는 클라이언트 없는 원격 데스크톱 게이트웨이입니다. 브라우저가 렌더링을 처리하고 서버 측 데몬이 프로토콜을 번역하여, URL을 여는 것만큼 원격 액세스를 간단하게 만듭니다.
자체 VPS에 Guacamole을 자체 호스팅하면 서버를 전 세계 어디에서든 원격 머신을 관리할 수 있는 중앙 점프 호스트로 전환할 수 있습니다. 내장된 사용자 관리, 감사 로그 및 연결 공유 기능은 모든 자격 증명과 세션을 직접 제어하면서 단독 관리자와 소규모 팀 모두에게 유용하게 만듭니다.
Apache Guacamole의 주요 특징
클라이언트 없는 브라우저 접속
브라우저 탭에서 직접 RDP, VNC, SSH 또는 Telnet 호스트에 연결할 수 있습니다. 클라이언트 소프트웨어, 플러그인, 방화벽 우회 작업이 필요 없습니다.
다중 프로토콜 지원
RDP, VNC, SSH, 텔넷 및 쿠버네티스용 내장 어댑터는 관리자, 개발자 및 보안 팀의 일상적인 요구 사항을 충족합니다.
중앙 집중식 자격 증명
서버 비밀번호, SSH 키, 인증서를 Guacamole에 한 번 저장하고, 기본 비밀을 공유하지 않고도 사용자에게 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
사용자 및 그룹 관리
역할 기반 권한, LDAP 및 SAML 통합, 그리고 연결별 액세스 규칙은 연결 인벤토리가 증가함에 따라 대규모 팀을 체계적으로 유지합니다.
세션 기록 및 감사
선택적 세션 기록과 상세 활동 로그를 통해 누가 어디에 연결했으며 무엇을 했는지 쉽게 감사할 수 있습니다.
Hostinger에서 Apache Guacamole을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.