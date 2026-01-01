Ant Media Server CE 원클릭 설치
통합 관리 대시보드를 갖춘 오픈 소스 미디어 서버로, 서브세컨드 WebRTC, RTMP, SRT, HLS 스트리밍을 제공합니다.
Ant Media Server CE용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Ant Media Server CE 활용으로 만들 수 있는 것
Ant Media Server Community Edition은 초저지연 라이브 비디오를 위해 구축된 오픈 소스 스트리밍 엔진입니다. RTMP, SRT, WebRTC를 통해 수신을 허용하며, WebRTC(약 0.5초 지연), HLS, CMAF LL-HLS, DASH, RTSP를 통해 시청자에게 스트림을 전달합니다. 이 모든 것을 단일 서버에서 처리합니다. 내장된 관리자 대시보드를 통해 외부 도구 없이 스트림을 관리하고, 애플리케이션을 구성하며, 연결을 모니터링할 수 있습니다.
자체 VPS에 셀프 호스팅하면 스트림당 요금, 타사 플랫폼 제한 없이 시청자 데이터를 완전히 소유할 수 있습니다. 원격 의료 플랫폼, 이러닝 교실, 라이브 경매 또는 스포츠 중계를 구축하든, Ant Media Server는 전적으로 제어할 수 있는 프로덕션 준비가 된 기반을 제공합니다.
Ant Media Server CE의 주요 특징
초저지연 WebRTC
WebRTC를 통해 0.5초 미만의 종단 간 지연 시간으로 스트림을 수집하고 재생하여 실시간 대화형 비디오 경험을 가능하게 합니다.
다중 프로토콜 수집
OBS, FFmpeg, IP 카메라 및 RTMP, SRT 또는 WebRTC 호환 소스에서 추가 구성 없이 라이브 스트림을 수신합니다.
HLS 및 CMAF 전송
표준 HLS 및 CMAF LL-HLS를 통해 스트림을 제공하여 모든 기기 또는 CDN의 시청자가 플러그인 없이 시청할 수 있습니다.
내장형 관리자 대시보드
5080 포트의 통합 웹 콘솔을 통해 스트림 애플리케이션을 관리하고, 라이브 세션을 검사하며, 서버 설정을 구성합니다.
녹화 및 VOD
라이브 스트림을 자동으로 MP4 또는 HLS로 녹화하고 동일한 서버에서 온디맨드 콘텐츠로 제공합니다.
Hostinger에서 Ant Media Server CE을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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