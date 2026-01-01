Ant Media Server Community Edition은 초저지연 라이브 비디오를 위해 구축된 오픈 소스 스트리밍 엔진입니다. RTMP, SRT, WebRTC를 통해 수신을 허용하며, WebRTC(약 0.5초 지연), HLS, CMAF LL-HLS, DASH, RTSP를 통해 시청자에게 스트림을 전달합니다. 이 모든 것을 단일 서버에서 처리합니다. 내장된 관리자 대시보드를 통해 외부 도구 없이 스트림을 관리하고, 애플리케이션을 구성하며, 연결을 모니터링할 수 있습니다.

자체 VPS에 셀프 호스팅하면 스트림당 요금, 타사 플랫폼 제한 없이 시청자 데이터를 완전히 소유할 수 있습니다. 원격 의료 플랫폼, 이러닝 교실, 라이브 경매 또는 스포츠 중계를 구축하든, Ant Media Server는 전적으로 제어할 수 있는 프로덕션 준비가 된 기반을 제공합니다.