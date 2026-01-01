원클릭 설치로 LanguageTool 배포
25개 이상의 언어를 지원하는 오픈 소스 문법, 스타일 및 맞춤법 검사기로, 개인용 자체 호스팅 REST API로 제공됩니다.
LanguageTool용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LanguageTool 활용으로 만들 수 있는 것
LanguageTool은 간단한 RESTful HTTP API를 통해 25개 이상의 언어에서 문법, 스타일, 구두점 및 철자 오류를 감지하는 포괄적인 오픈 소스 교정 서버입니다. 기본적인 맞춤법 검사를 넘어 복잡한 문법 문제를 감지하며, Grammarly와 같은 클라우드 문법 서비스에 대한 개인 정보 보호 친화적인 대안이 됩니다.
이것은 기존 웹 UI가 없는 API 전용 서비스입니다. 클라이언트(브라우저 확장 프로그램, LibreOffice 플러그인, 코드 편집기 및 사용자 지정 애플리케이션)는 배포 URL을 가리키고 /v2/check 엔드포인트를 직접 호출합니다. 셀프 호스팅은 작성된 콘텐츠가 인프라를 벗어나지 않는다는 것을 의미하며, 이는 법률, 의료 또는 민감한 비즈니스 문서에 필수적입니다.
LanguageTool의 주요 특징
25개 이상의 언어 지원
단일 서비스에서 영어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 포르투갈어, 네덜란드어, 폴란드어 등 다양한 언어의 문법과 스타일을 확인하세요.
심층 문법 검사
간단한 맞춤법 검사기가 놓치는 복잡한 문법 오류, 문체 문제 및 혼동하기 쉬운 단어를 감지합니다.
REST API 통합
간단한 /v2/check HTTP 엔드포인트를 사용하여 어떤 애플리케이션, CMS 또는 에디터에도 문법 검사 기능을 통합할 수 있습니다.
N-그램 언어 모델
자주 혼동되는 단어 및 구문 감지 정확도를 크게 향상시키기 위해 선택적 n-그램 모델을 활성화합니다.
구성 가능한 리소스
예상 요청 볼륨에 맞춰 메모리 사용량과 처리량의 균형을 맞추려면 배포 시 Java 힙 크기를 조정하십시오.
Hostinger에서 LanguageTool을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.