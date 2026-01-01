LanguageTool은 간단한 RESTful HTTP API를 통해 25개 이상의 언어에서 문법, 스타일, 구두점 및 철자 오류를 감지하는 포괄적인 오픈 소스 교정 서버입니다. 기본적인 맞춤법 검사를 넘어 복잡한 문법 문제를 감지하며, Grammarly와 같은 클라우드 문법 서비스에 대한 개인 정보 보호 친화적인 대안이 됩니다.

이것은 기존 웹 UI가 없는 API 전용 서비스입니다. 클라이언트(브라우저 확장 프로그램, LibreOffice 플러그인, 코드 편집기 및 사용자 지정 애플리케이션)는 배포 URL을 가리키고 /v2/check 엔드포인트를 직접 호출합니다. 셀프 호스팅은 작성된 콘텐츠가 인프라를 벗어나지 않는다는 것을 의미하며, 이는 법률, 의료 또는 민감한 비즈니스 문서에 필수적입니다.