Drizzle Gateway는 Drizzle Studio의 향상된 자체 호스팅 버전으로, 개발자와 데이터베이스 관리자에게 데이터베이스 관리를 위한 포괄적인 웹 기반 인터페이스를 제공합니다. Drizzle ORM 생태계를 기반으로 구축되었으며, 어떤 브라우저에서든 접근 가능한 단일 도구에서 고급 쿼리 빌드, 실시간 스키마 시각화 및 마이그레이션 관리를 제공합니다.

이 애플리케이션은 여러 동시 데이터베이스 연결을 지원하여, 개발, 스테이징 및 프로덕션 환경에서 작업하는 팀을 위한 중앙 집중식 허브 역할을 합니다. 마스터 비밀번호 보호 기능으로 보안 액세스를 제공하며, 영구 저장소는 재시작 후에도 모든 연결 구성과 저장된 쿼리를 그대로 유지합니다. 자체 호스팅을 통해 민감한 데이터베이스 자격 증명이 인프라를 벗어나지 않도록 보장합니다.