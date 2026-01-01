원클릭 설치로 Drizzle Gateway 배포
Drizzle ORM 생태계를 기반으로 구축되었으며, 시각적 쿼리 빌딩 및 다중 데이터베이스 지원 기능을 갖춘 자체 호스팅 데이터베이스 관리 스튜디오.
Drizzle Gateway용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Drizzle Gateway 활용으로 만들 수 있는 것
Drizzle Gateway는 Drizzle Studio의 향상된 자체 호스팅 버전으로, 개발자와 데이터베이스 관리자에게 데이터베이스 관리를 위한 포괄적인 웹 기반 인터페이스를 제공합니다. Drizzle ORM 생태계를 기반으로 구축되었으며, 어떤 브라우저에서든 접근 가능한 단일 도구에서 고급 쿼리 빌드, 실시간 스키마 시각화 및 마이그레이션 관리를 제공합니다.
이 애플리케이션은 여러 동시 데이터베이스 연결을 지원하여, 개발, 스테이징 및 프로덕션 환경에서 작업하는 팀을 위한 중앙 집중식 허브 역할을 합니다. 마스터 비밀번호 보호 기능으로 보안 액세스를 제공하며, 영구 저장소는 재시작 후에도 모든 연결 구성과 저장된 쿼리를 그대로 유지합니다. 자체 호스팅을 통해 민감한 데이터베이스 자격 증명이 인프라를 벗어나지 않도록 보장합니다.
Drizzle Gateway의 주요 특징
시각적 쿼리 빌더
직관적인 인터페이스를 통해 타입 안전성을 갖춰 데이터베이스 쿼리를 구성하고 실행합니다 — 일반적인 작업에는 원시 SQL이 필요하지 않습니다.
스키마 시각화
스키마 변경 시 업데이트되는 실시간 시각적 다이어그램에서 데이터베이스 구조와 관계를 확인하세요.
다중 데이터베이스 연결
여러 데이터베이스 연결을 동시에 관리하며, 인터페이스를 벗어나지 않고 환경 간 전환을 할 수 있습니다.
마이그레이션 관리
UI에서 직접 스키마 마이그레이션을 생성, 미리 보기 및 적용하여 데이터베이스 변경 사항을 체계적이고 감사 가능하게 유지합니다.
마스터 비밀번호 보호
단일 마스터 비밀번호로 모든 데이터베이스 연결에 대한 액세스를 보호하여, VPS에서 자격 증명을 안전하게 유지합니다.
Hostinger에서 Drizzle Gateway을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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