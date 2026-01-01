메이지 AI는 노트북 스타일 개발 환경과 프로덕션급 오케스트레이션을 결합한 차세대 데이터 파이프라인 플랫폼입니다. 데이터 엔지니어와 분석가는 대화형 편집기에서 Python, SQL 또는 R을 사용하여 ETL 파이프라인을 구축하고, 점진적으로 테스트한 다음, 대규모로 예약하고 모니터링합니다. PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 및 수십 가지 다른 소스와 대상과의 통합은 대부분의 데이터 스택 구성을 포괄합니다.

VPS에 메이지 AI를 자체 호스팅하면 민감한 프로덕션 데이터를 자체 인프라 내에 유지하고, 실행당 클라우드 요금을 없애며, 공급업체 제한 없이 워크로드에 따라 확장되는 전용 파이프라인 환경을 팀에 제공합니다.