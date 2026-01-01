Mage AI 원클릭 설치 배포
Python, SQL, R을 사용하여 ETL 워크플로를 구축, 실행 및 관리하는 현대적인 데이터 파이프라인 플랫폼.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mage AI 활용으로 만들 수 있는 것
메이지 AI는 노트북 스타일 개발 환경과 프로덕션급 오케스트레이션을 결합한 차세대 데이터 파이프라인 플랫폼입니다. 데이터 엔지니어와 분석가는 대화형 편집기에서 Python, SQL 또는 R을 사용하여 ETL 파이프라인을 구축하고, 점진적으로 테스트한 다음, 대규모로 예약하고 모니터링합니다. PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 및 수십 가지 다른 소스와 대상과의 통합은 대부분의 데이터 스택 구성을 포괄합니다.
VPS에 메이지 AI를 자체 호스팅하면 민감한 프로덕션 데이터를 자체 인프라 내에 유지하고, 실행당 클라우드 요금을 없애며, 공급업체 제한 없이 워크로드에 따라 확장되는 전용 파이프라인 환경을 팀에 제공합니다.
Mage AI의 주요 특징
노트북 스타일 개발
예약된 프로덕션 실행으로 승격하기 전에 브라우저 IDE에서 파이프라인 블록을 대화형으로 구축하고 테스트합니다.
Python, SQL 및 R 지원
팀에서 이미 사용하는 언어로 변환 로직을 작성하고, 동일한 파이프라인에서 Python 및 SQL 블록을 혼합하여 사용하세요.
내장형 오케스트레이션
파이프라인을 예약하고, 작업 간 종속성을 정의하며, 통합 오케스트레이션 대시보드에서 실행을 모니터링합니다.
다양한 통합
대부분의 데이터 스택 도구를 지원하는 사전 구축된 커넥터를 사용하여 데이터베이스, 데이터 웨어하우스, 클라우드 스토리지 및 API에 연결합니다.
Git 통합
협업 개발 및 변경 사항 추적을 위해 네이티브 Git 지원으로 파이프라인 코드를 버전 제어합니다.
Hostinger에서 Mage AI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.