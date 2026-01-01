Jaeger는 엔드투엔드 분산 트레이싱을 위한 CNCF 졸업 프로젝트이며, 원래 Uber에서 수천 개의 마이크로서비스를 모니터링하기 위해 구축되었습니다. 이는 요청이 시스템을 통해 어떻게 전파되는지 포착하여, 기존 로깅만으로는 보이지 않는 서비스 종속성, 타이밍 분석, 오류 전파 및 지연 시간 병목 현상을 드러냅니다. 이 배포는 최신 계측 라이브러리와의 호환성을 위해 OpenTelemetry Protocol (OTLP)을 기본적으로 지원합니다.

Jaeger를 자체 호스팅하면 사용자 식별자, 데이터베이스 쿼리 및 내부 API 세부 정보를 종종 포함하는 트레이스 데이터를 전적으로 자체 인프라에 보관할 수 있습니다. 상업용 APM 공급업체의 트레이스당 요금을 피하고, 트래픽 볼륨이 아닌 VPS에 따라 확장되는 예측 가능한 비용으로 보존 및 액세스에 대한 완전한 제어권을 유지할 수 있습니다.