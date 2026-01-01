원클릭 설치로 Jaeger 배포
마이크로서비스 아키텍처에서 요청 흐름을 모니터링하고 성능 문제를 진단하기 위한 오픈소스 분산 트레이싱 플랫폼.
Jaeger용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Jaeger 활용으로 만들 수 있는 것
Jaeger는 엔드투엔드 분산 트레이싱을 위한 CNCF 졸업 프로젝트이며, 원래 Uber에서 수천 개의 마이크로서비스를 모니터링하기 위해 구축되었습니다. 이는 요청이 시스템을 통해 어떻게 전파되는지 포착하여, 기존 로깅만으로는 보이지 않는 서비스 종속성, 타이밍 분석, 오류 전파 및 지연 시간 병목 현상을 드러냅니다. 이 배포는 최신 계측 라이브러리와의 호환성을 위해 OpenTelemetry Protocol (OTLP)을 기본적으로 지원합니다.
Jaeger를 자체 호스팅하면 사용자 식별자, 데이터베이스 쿼리 및 내부 API 세부 정보를 종종 포함하는 트레이스 데이터를 전적으로 자체 인프라에 보관할 수 있습니다. 상업용 APM 공급업체의 트레이스당 요금을 피하고, 트래픽 볼륨이 아닌 VPS에 따라 확장되는 예측 가능한 비용으로 보존 및 액세스에 대한 완전한 제어권을 유지할 수 있습니다.
Jaeger의 주요 특징
OpenTelemetry 지원
네이티브 OTLP 수집은 OpenTelemetry SDK로 계측된 모든 애플리케이션이 사용자 지정 익스포터 없이 Jaeger로 트레이스를 보낼 수 있음을 의미합니다.
서비스 종속성 그래프
자동으로 생성된 서비스 그래프는 아키텍처 내의 모든 서비스 간 호출 관계 및 요청 볼륨을 보여줍니다.
심층 추적 분석
자세한 트레이스 타임라인은 모든 스팬과 작업을 분석하여 기간, 태그, 로그와 함께 제공하여 느린 쿼리 및 오류를 정확히 찾아낼 수 있도록 합니다.
추적 비교
배포 전후의 트레이스를 비교하여 코드 변경으로 인해 발생한 성능 저하 또는 새로운 오류 패턴을 빠르게 식별합니다.
적응형 샘플링
고트래픽 시스템에서 관측 가능성 깊이와 스토리지 및 수집 비용의 균형을 맞추기 위해 트레이스 수집 볼륨을 동적으로 제어합니다.
Hostinger에서 Jaeger을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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