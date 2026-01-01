Coai (챗 니오)는 OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen 및 20개 이상의 다른 언어 모델 제공업체를 단일 호스팅 인터페이스 뒤에 통합하는 오픈 소스 AI 통합 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 구독 등급, 사용자별 토큰 할당량, API 키 발급 및 사용량 청구 기능을 추가하여 단순한 채팅 UI를 넘어섭니다. 이를 통해 업스트림 제공업체 키를 노출하지 않고도 여러 사용자에게 통제된 LLM 액세스를 제공해야 하는 팀에게 실용적입니다.

자체 VPS에 Coai를 자체 호스팅하면 어떤 모델을 사용할 수 있는지, 각 사용자 등급이 얼마나 소비할 수 있는지, 총 API 지출이 어떻게 되는지에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있으며, 관리형 통합 서비스에 사용자별 요금을 지불할 필요가 없습니다.