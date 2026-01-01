Coai 원클릭 설치 배포
다중 사용자 관리 및 사용량 할당량을 갖추고 OpenAI, Claude, Gemini 및 20개 이상의 제공업체를 통합하는 자체 호스팅 AI 통합 플랫폼.
Coai용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Coai 활용으로 만들 수 있는 것
Coai (챗 니오)는 OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen 및 20개 이상의 다른 언어 모델 제공업체를 단일 호스팅 인터페이스 뒤에 통합하는 오픈 소스 AI 통합 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 구독 등급, 사용자별 토큰 할당량, API 키 발급 및 사용량 청구 기능을 추가하여 단순한 채팅 UI를 넘어섭니다. 이를 통해 업스트림 제공업체 키를 노출하지 않고도 여러 사용자에게 통제된 LLM 액세스를 제공해야 하는 팀에게 실용적입니다.
자체 VPS에 Coai를 자체 호스팅하면 어떤 모델을 사용할 수 있는지, 각 사용자 등급이 얼마나 소비할 수 있는지, 총 API 지출이 어떻게 되는지에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있으며, 관리형 통합 서비스에 사용자별 요금을 지불할 필요가 없습니다.
Coai의 주요 특징
다중 공급자 통합
OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen 및 20개 이상의 공급업체를 하나의 플랫폼을 통해 연결하고, 사용자가 단일 인터페이스에서 이들 간에 전환할 수 있도록 합니다.
사용자 구독 등급
무료 및 유료 구독 상품을 티어별 토큰 할당량으로 설정하여, 각 사용자 그룹이 구성된 모든 공급자에서 소비할 수 있는 토큰 양을 제어합니다.
API 키 발급
사용자에게 API 키를 발급하여 구성된 모델에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있도록 하세요. 이때 상위 공급자 자격 증명은 노출되지 않습니다.
사용량 및 청구 추적
예상치 못한 예산 초과를 방지하기 위해 구성 가능한 제한을 두어 사용자별 토큰 사용량과 예상 비용을 실시간으로 모니터링합니다.
모델 마켓플레이스
사용자는 내장된 모델 선택기를 통해 구성된 모든 제공업체를 검색하고 선택할 수 있으며, 사용 가능한 경우 함수 호출 및 이미지 생성 지원이 제공됩니다.
Hostinger에서 Coai을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.