CiviCRM은 비영리 단체, NGO, 협회 및 시민 단체를 위해 목적에 맞게 구축된 오픈 소스 CRM입니다. 영업 중심의 상업용 CRM과 달리, 모든 모듈 — 연락처, 기부금, 회원 관리, 이벤트, 메일링, 사례 관리 — 은 잠재 고객이 아닌 구성원을 관리하는 모금가, 조직가 및 프로그램 직원의 워크플로우를 중심으로 설계되었습니다.

자체 VPS에 CiviCRM을 자체 호스팅하면 연락처당 가격 책정, 타사 데이터 처리자 없이 기부자 기록, 기부 내역 및 회원 데이터를 완벽하게 제어할 수 있으며, 직접 구축하는 모든 보고서 및 세분화에 대한 완전한 소유권을 가집니다.