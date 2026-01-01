원클릭 설치로 CiviCRM 배포.
비영리 단체, 시민 단체 및 회원 중심 조직을 위해 구축된 오픈 소스 구성원 관계 관리
CiviCRM용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
CiviCRM 활용으로 만들 수 있는 것
CiviCRM은 비영리 단체, NGO, 협회 및 시민 단체를 위해 목적에 맞게 구축된 오픈 소스 CRM입니다. 영업 중심의 상업용 CRM과 달리, 모든 모듈 — 연락처, 기부금, 회원 관리, 이벤트, 메일링, 사례 관리 — 은 잠재 고객이 아닌 구성원을 관리하는 모금가, 조직가 및 프로그램 직원의 워크플로우를 중심으로 설계되었습니다.
자체 VPS에 CiviCRM을 자체 호스팅하면 연락처당 가격 책정, 타사 데이터 처리자 없이 기부자 기록, 기부 내역 및 회원 데이터를 완벽하게 제어할 수 있으며, 직접 구축하는 모든 보고서 및 세분화에 대한 완전한 소유권을 가집니다.
CiviCRM의 주요 특징
문의 관리
비영리 워크플로에 최적화된 관계, 태그 및 사용자 지정 필드를 통해 무제한 연락처, 가구 및 기관을 추적할 수 있습니다.
기여 및 모금
온라인 기부를 받고, 서약을 관리하며, 정기 기부 프로그램을 운영하고, 내장된 재무 보고 기능으로 기부금을 조정합니다.
회원 관리
구성 가능한 멤버십 유형 및 라이프사이클 알림을 통해 멤버십 가입, 갱신, 계층별 혜택을 자동화합니다.
이벤트 및 등록
이벤트 페이지를 만들고, 티켓을 판매하고, 참석자를 관리하며, 각 연락처 기록의 나머지 정보와 함께 참여 기록을 추적합니다.
이메일 및 대량 메일링
잠재고객을 분류하고, 타겟 이메일을 발송하며, 열람, 클릭, 반송률을 측정하세요. 연락처당 메일링 비용은 지불하지 않아도 됩니다.
Hostinger에서 CiviCRM을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.