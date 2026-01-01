jfa-go는 수동 계정 생성을 공유 가능한 초대 링크로 대체하는 Jellyfin(보조 Emby 지원 포함)용 자체 호스팅 사용자 관리 동반자입니다. 각 초대는 라이브러리 액세스, 트랜스코딩 제한 및 기타 서버 설정을 제어하는 ​​Jellyfin 프로필을 적용할 수 있으며, 사용량 제한, 만료일, 비밀번호 규칙 및 CAPTCHA 옵션은 관리자에게 누가 어떻게 가입하는지에 대한 엄격한 통제권을 제공합니다.

Jellyfin과 함께 jfa-go를 자체 호스팅하면 가족, 친구 또는 유료 후원자를 온보딩하는 데 따르는 마찰을 제거하고, Jellyfin의 기본 '비밀번호 찾기' 기능과 연동되는 비밀번호 재설정 흐름을 추가하며, 타사 서비스에 데이터를 제공하지 않고도 사용자 알림을 Discord, Telegram, Matrix 및 이메일에 연결합니다.