jfa-go 원클릭 설치.
Jellyfin을 위한 초대 기반 사용자 관리 기능으로 프로필, 비밀번호 재설정 및 다채널 알림을 제공합니다.
jfa-go용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
jfa-go 활용으로 만들 수 있는 것
jfa-go는 수동 계정 생성을 공유 가능한 초대 링크로 대체하는 Jellyfin(보조 Emby 지원 포함)용 자체 호스팅 사용자 관리 동반자입니다. 각 초대는 라이브러리 액세스, 트랜스코딩 제한 및 기타 서버 설정을 제어하는 Jellyfin 프로필을 적용할 수 있으며, 사용량 제한, 만료일, 비밀번호 규칙 및 CAPTCHA 옵션은 관리자에게 누가 어떻게 가입하는지에 대한 엄격한 통제권을 제공합니다.
Jellyfin과 함께 jfa-go를 자체 호스팅하면 가족, 친구 또는 유료 후원자를 온보딩하는 데 따르는 마찰을 제거하고, Jellyfin의 기본 '비밀번호 찾기' 기능과 연동되는 비밀번호 재설정 흐름을 추가하며, 타사 서비스에 데이터를 제공하지 않고도 사용자 알림을 Discord, Telegram, Matrix 및 이메일에 연결합니다.
jfa-go의 주요 특징
초대 기반 가입
사용량 제한, 만료일, 링크별 Jellyfin 프로필이 포함된 공유 가능한 초대 링크를 생성하여 각 게스트가 자동으로 올바른 액세스 권한을 얻도록 합니다.
셀프 서비스 비밀번호 재설정
Jellyfin의 ‘비밀번호 찾기’ 흐름에 연결하거나 ‘내 계정’ 페이지를 제공하여 사용자가 관리자에게 연락하지 않고 자격 증명을 재설정할 수 있도록 합니다.
다채널 알림
마크다운 템플릿을 사용하여 만료 경고, 공지 및 계정 이벤트에 대해 디스코드, 텔레그램, 매트릭스 또는 이메일을 통해 사용자에게 연락하세요.
대량 사용자 관리
하나의 대시보드에서 모든 Jellyfin 계정을 확인하고, 한 번에 하나씩 처리하는 대신 사용자들을 일괄적으로 활성화, 비활성화, 삭제 또는 재프로필할 수 있습니다.
계정 만료 규칙
초대장에 시간 제한 만료를 추가하여 체험 또는 유료 멤버십이 고정된 기간 후에 자동으로 비활성화되거나 삭제되도록 합니다.
Ombi와 Jellyseerr 동기화
jfa-go, Ombi, Jellyseerr 간에 사용자 이름, 비밀번호, 연락처 정보를 동기화하여 요청이 올바른 계정에 연결되도록 유지하세요.
Hostinger에서 jfa-go을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.