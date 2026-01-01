원클릭 설치로 넷데이터를 배포하세요.
1초 단위의 세분화된 데이터, 800개 이상의 통합 기능, 그리고 설정이 필요 없는 실시간 인프라 모니터링.
Netdata용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Netdata 활용으로 만들 수 있는 것
Netdata는 서버, 컨테이너, 애플리케이션 및 클라우드 서비스에서 초당 수천 개의 메트릭을 수집하는 오픈 소스 실시간 인프라 모니터링 플랫폼입니다. 별도의 데이터 수집, 저장 및 시각화 계층이 필요한 기존 모니터링 스택과 달리, Netdata는 이 세 가지를 단일 경량 에이전트에 통합하여 배포 후 몇 초 이내에 라이브 대시보드를 제공하며, 일반적인 서비스에 대한 수동 구성이 필요 없습니다.
78,000개 이상의 GitHub 스타와 5억 회의 Docker 풀을 기록하며, Netdata는 가장 널리 사용되는 자체 호스팅 모니터링 솔루션 중 하나입니다. 자체 VPS에서 Netdata를 실행하면 모든 인프라 메트릭이 네트워크 내에서 비공개로 유지되며, 보존 정책, 경고 규칙 및 대시보드 액세스에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.
Netdata의 주요 특징
1초 단위 메트릭
10초 또는 60초 폴링 간격으로는 완전히 놓칠 수 있는 CPU 스파이크, 메모리 압력 및 지연 시간 급증을 포착합니다.
800개 이상의 자동 감지 연동
호스트에서 실행되는 데이터베이스, 웹 서버, 메시지 큐 및 클라우드 서비스를 자동으로 검색하고 모니터링합니다. 구성 파일은 필요 없습니다.
ML 기반 이상 감지
각 지표별 이상 감지 모델을 훈련하고, 수동 임계값 조정 없이 서비스 중단이 발생하기 전에 특이 패턴을 감지합니다.
도커 컨테이너 모니터링
Docker 소켓을 통해 실행 중인 모든 컨테이너를 검색하고 컨테이너별 CPU, 메모리, 네트워크 I/O 및 디스크 사용량을 추적합니다.
사전 구성된 알림 라이브러리
OS, 데이터베이스, 애플리케이션 지표를 포괄하는 수백 개의 검증된 알림이 함께 제공되며, 배포 즉시 활성화됩니다.
Hostinger에서 Netdata을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.