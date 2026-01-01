Netdata는 서버, 컨테이너, 애플리케이션 및 클라우드 서비스에서 초당 수천 개의 메트릭을 수집하는 오픈 소스 실시간 인프라 모니터링 플랫폼입니다. 별도의 데이터 수집, 저장 및 시각화 계층이 필요한 기존 모니터링 스택과 달리, Netdata는 이 세 가지를 단일 경량 에이전트에 통합하여 배포 후 몇 초 이내에 라이브 대시보드를 제공하며, 일반적인 서비스에 대한 수동 구성이 필요 없습니다.

78,000개 이상의 GitHub 스타와 5억 회의 Docker 풀을 기록하며, Netdata는 가장 널리 사용되는 자체 호스팅 모니터링 솔루션 중 하나입니다. 자체 VPS에서 Netdata를 실행하면 모든 인프라 메트릭이 네트워크 내에서 비공개로 유지되며, 보존 정책, 경고 규칙 및 대시보드 액세스에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.