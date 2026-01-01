CVAT(Computer Vision Annotation Tool)는 컴퓨터 비전 모델 훈련에 사용되는 이미지, 비디오 및 3D 포인트 클라우드 레이블링을 위해 특별히 구축된 브라우저 기반 주석 플랫폼입니다. 범용 레이블링 앱과 달리, 모든 기능은 ML 엔지니어의 워크플로우에 맞춰져 있습니다: 비디오용 키프레임 보간, 반자동 분할, 모델 지원 사전 레이블링, 그리고 분산된 주석 팀을 위한 검토/QA 파이프라인이 포함됩니다.

자체 VPS에 CVAT를 자체 호스팅하면 민감한 데이터를 타사 SaaS에 업로드하는 대신 훈련 데이터셋, 원본 이미지 및 프로젝트 메타데이터를 인프라 내부에 유지할 수 있습니다. 원래 Intel에서 개발했으며 현재 CVAT.ai에서 유지 관리하는 CVAT는 전 세계 수천 개의 컴퓨터 비전 팀에서 레이블링 파이프라인을 지원합니다.