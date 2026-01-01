원클릭 설치로 CVAT 배포.
컴퓨터 비전 팀이 대규모로 이미지와 동영상에 주석을 달 수 있도록 돕는 오픈 소스 웹 도구입니다.
CVAT용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
CVAT 활용으로 만들 수 있는 것
CVAT(Computer Vision Annotation Tool)는 컴퓨터 비전 모델 훈련에 사용되는 이미지, 비디오 및 3D 포인트 클라우드 레이블링을 위해 특별히 구축된 브라우저 기반 주석 플랫폼입니다. 범용 레이블링 앱과 달리, 모든 기능은 ML 엔지니어의 워크플로우에 맞춰져 있습니다: 비디오용 키프레임 보간, 반자동 분할, 모델 지원 사전 레이블링, 그리고 분산된 주석 팀을 위한 검토/QA 파이프라인이 포함됩니다.
자체 VPS에 CVAT를 자체 호스팅하면 민감한 데이터를 타사 SaaS에 업로드하는 대신 훈련 데이터셋, 원본 이미지 및 프로젝트 메타데이터를 인프라 내부에 유지할 수 있습니다. 원래 Intel에서 개발했으며 현재 CVAT.ai에서 유지 관리하는 CVAT는 전 세계 수천 개의 컴퓨터 비전 팀에서 레이블링 파이프라인을 지원합니다.
CVAT의 주요 특징
이미지 및 영상 라벨링
바운딩 박스, 다각형, 다중선, 키포인트, 입방체 및 시맨틱 마스크를 정지 이미지와 비디오 시퀀스 모두에 걸쳐 키프레임 보간을 사용하여.
AI 지원 어노테이션
대화형 분할, 모델 지원 사전 레이블링 및 트래커 지원은 탐지 및 SAM 스타일 모델을 인라인으로 실행하여 수동 클릭 횟수를 줄입니다.
팀 워크플로우
어노테이터, 검토자, 관리자 역할 및 품질 관리 보고서가 포함된 분산된 라벨링 팀을 위한 프로젝트, 작업, 직무 계층 구조.
개방형 데이터셋 형식
COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images를 비롯한 십여 가지의 데이터셋 형식을 별도의 설정 없이 바로 가져오고 내보낼 수 있습니다.
품질 및 합의
내장된 품질 보고서, 정답 데이터 비교 및 합의 작업은 잘못된 레이블이 모델 학습에 도달하기 전에 주석 편향을 감지합니다.
REST API 및 SDK
완전한 REST API와 공식 Python SDK 및 CLI를 통해 기존 MLOps 파이프라인에 CVAT를 통합하고 데이터셋 작업을 자동화할 수 있습니다.
Hostinger에서 CVAT을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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