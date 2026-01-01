RomM 원클릭 설치 배포
메타데이터, 커버 아트, 브라우저 기반 게임 플레이를 지원하여 레트로 게임 컬렉션을 정리하는 자체 호스팅 ROM 관리자.
RomM용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
RomM 활용으로 만들 수 있는 것
RomM은 흩어진 게임 파일을 정리되고 검색 가능한 라이브러리로 변환하는 포괄적인 자체 호스팅 ROM 관리 플랫폼입니다. IGDB 및 MobyGames에서 가져온 커버 아트, 스크린샷, 설명을 자동으로 추가하여 컬렉션을 풍부하게 하며, 아케이드 고전 게임부터 최신 콘솔에 이르기까지 수백 가지 플랫폼을 지원합니다.
RomM을 자체 호스팅하면 게임 컬렉션이 사용자 자신의 인프라에 유지됩니다. 클라우드 스토리지 서비스 약관에 대한 걱정, 대역폭 제한, 월별 요금이 없습니다. 누가 액세스할 수 있는지 제어할 수 있으며, 새로운 플랫폼을 추가하거나 컬렉션 세트를 완성함에 따라 라이브러리가 제한 없이 확장됩니다.
RomM의 주요 특징
자동 메타데이터
IGDB 및 MobyGames에서 표지 아트, 스크린샷, 설명을 가져와 대규모 컬렉션의 수동 카탈로그 작업에 소요되는 수많은 시간을 절약해 줍니다.
브라우저 기반 게임 플레이
각 장치에 에뮬레이터를 설치할 필요 없이 EmulatorJS 및 RuffleRS를 통해 브라우저에서 직접 게임을 플레이하세요.
다중 플랫폼 지원
NES, SNES, PlayStation, 아케이드 및 수백 가지 다른 플랫폼을 아우르는 컬렉션을 하나의 통합된 인터페이스에서 정리합니다.
사용자 권한
세분화된 접근 제어를 통해 관리 기능은 제한적으로 유지하면서 가족이나 친구와 라이브러리를 공유할 수 있습니다.
다중 파일 게임 그룹화
여러 디스크 타이틀, 지역별 변형 및 개정판을 자동으로 감지하고 그룹화하여 각 게임이 단일 항목으로 표시되도록 합니다.
Hostinger에서 RomM을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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