RomM은 흩어진 게임 파일을 정리되고 검색 가능한 라이브러리로 변환하는 포괄적인 자체 호스팅 ROM 관리 플랫폼입니다. IGDB 및 MobyGames에서 가져온 커버 아트, 스크린샷, 설명을 자동으로 추가하여 컬렉션을 풍부하게 하며, 아케이드 고전 게임부터 최신 콘솔에 이르기까지 수백 가지 플랫폼을 지원합니다.

RomM을 자체 호스팅하면 게임 컬렉션이 사용자 자신의 인프라에 유지됩니다. 클라우드 스토리지 서비스 약관에 대한 걱정, 대역폭 제한, 월별 요금이 없습니다. 누가 액세스할 수 있는지 제어할 수 있으며, 새로운 플랫폼을 추가하거나 컬렉션 세트를 완성함에 따라 라이브러리가 제한 없이 확장됩니다.