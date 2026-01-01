원클릭 설치로 Penpot 배포
디자이너와 개발자를 위한 웹 표준 기반의 오픈 소스 UI/UX 디자인 및 프로토타이핑 플랫폼
Penpot용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Penpot 활용으로 만들 수 있는 것
Penpot은 디자이너와 개발자 간의 교차 도메인 협업을 위해 특별히 구축된 최초의 오픈 소스 디자인 및 프로토타이핑 플랫폼입니다. 팀을 구독 모델과 폐쇄형 생태계에 묶어두는 독점적인 대안과 달리, Penpot은 개방형 웹 표준을 기반으로 구축되었으며, 네이티브 SVG를 출력하고 개발자가 프로젝트에서 직접 사용할 수 있는 CSS 준비 코드를 생성합니다.
자체 VPS에 Penpot을 자체 호스팅하면 모든 디자인 파일, 클라이언트 작업 및 지적 재산이 전적으로 귀하의 서버에 유지됩니다. 즉, 좌석당 비용이 없고, 공급업체 종속이 없으며, 디자인 인프라 및 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
Penpot의 주요 특징
실시간 협업
여러 디자이너가 커서 표시, 인라인 댓글 및 실시간 업데이트를 통해 동일한 파일에서 동시에 작업할 수 있습니다.
네이티브 SVG 출력
모든 디자인은 표준 SVG로 내보내지며, 개발자가 코드에 직접 복사할 수 있는 CSS 속성을 포함하여 인계 시 추측 작업을 없앱니다.
컴포넌트 시스템
재사용 가능한 컴포넌트, 변형, 중첩된 재정의 및 공유 라이브러리를 사용하여 여러 프로젝트에서 확장 가능한 디자인 시스템을 구축하세요.
인터랙티브 프로토타이핑
전환, 오버레이 및 스크롤 동작을 갖춘 클릭 가능한 프로토타입을 만들어 개발 전에 사용자 흐름을 테스트하고 검증할 수 있습니다.
개발자 인계
검사 패널은 CSS 값, 치수 및 자산을 노출하여 개발자가 디자인 도구에 접근할 필요 없이 정확한 사양을 얻을 수 있도록 합니다.
플러그인 생태계
JavaScript 플러그인 API를 사용하여 Penpot을 확장하여 맞춤형 워크플로우를 구축하고 기존 디자인 툴체인과 통합하세요.
Hostinger에서 Penpot을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.