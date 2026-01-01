Penpot은 디자이너와 개발자 간의 교차 도메인 협업을 위해 특별히 구축된 최초의 오픈 소스 디자인 및 프로토타이핑 플랫폼입니다. 팀을 구독 모델과 폐쇄형 생태계에 묶어두는 독점적인 대안과 달리, Penpot은 개방형 웹 표준을 기반으로 구축되었으며, 네이티브 SVG를 출력하고 개발자가 프로젝트에서 직접 사용할 수 있는 CSS 준비 코드를 생성합니다.

자체 VPS에 Penpot을 자체 호스팅하면 모든 디자인 파일, 클라이언트 작업 및 지적 재산이 전적으로 귀하의 서버에 유지됩니다. 즉, 좌석당 비용이 없고, 공급업체 종속이 없으며, 디자인 인프라 및 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다.