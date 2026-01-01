원클릭 설치로 RustDesk 배포
오픈 소스 원격 데스크톱 서버로, 구독료나 타사를 통한 데이터 라우팅 없이 안전한 원격 액세스를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
RustDesk용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
RustDesk 활용으로 만들 수 있는 것
RustDesk는 Rust로 구축된 오픈 소스 원격 데스크톱 플랫폼으로, 사용 제한, 좌석 제한 또는 반복적인 라이선스 비용 없이 TeamViewer 및 AnyDesk에 대한 자체 호스팅 대안을 제공합니다. 이 플랫폼은 연결 관리를 위한 hbbs와 릴레이를 위한 hbbr이라는 두 가지 서버 구성 요소를 배포하여, 방화벽이 직접 라우팅을 방해할 때 자동 폴백과 함께 직접 피어 투 피어 연결을 가능하게 합니다.
RustDesk 서버를 자체 호스팅한다는 것은 원격 액세스 세션이 타사 인프라를 통해 라우팅되지 않는다는 것을 의미합니다. 암호화 키, 연결 로그 및 액세스 정책은 사용자의 제어하에 유지되므로 엄격한 규정 준수 요구 사항이 있는 IT 팀에 적합합니다.
RustDesk의 주요 특징
구독료 없음
상업용 원격 데스크톱 솔루션에서 흔히 발생하는 좌석별 라이선스 비용을 없애주어, 성장하는 팀에게 경제적인 이점을 제공합니다.
종단 간 암호화
모든 원격 세션은 암호화되며, 암호화 키는 상업용 공급업체가 아닌 사용자 자신의 서버에 저장됩니다.
크로스 플랫폼 클라이언트
클라이언트 앱은 Windows, macOS, Linux, Android, iOS에서 사용할 수 있어, 사실상 모든 기기에서 원격 액세스를 지원합니다.
릴레이 폴백이 있는 P2P
최적의 성능을 위해 직접적인 피어 투 피어 연결을 설정하며, NAT 또는 방화벽이 개입할 경우 자동으로 릴레이로 폴백합니다.
무인 접속
원격 장치에 사람이 없어도 서버 관리 및 업무 시간 외 유지보수를 위한 무인 원격 세션을 지원합니다.
Hostinger에서 RustDesk을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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