RustDesk는 Rust로 구축된 오픈 소스 원격 데스크톱 플랫폼으로, 사용 제한, 좌석 제한 또는 반복적인 라이선스 비용 없이 TeamViewer 및 AnyDesk에 대한 자체 호스팅 대안을 제공합니다. 이 플랫폼은 연결 관리를 위한 hbbs와 릴레이를 위한 hbbr이라는 두 가지 서버 구성 요소를 배포하여, 방화벽이 직접 라우팅을 방해할 때 자동 폴백과 함께 직접 피어 투 피어 연결을 가능하게 합니다.

RustDesk 서버를 자체 호스팅한다는 것은 원격 액세스 세션이 타사 인프라를 통해 라우팅되지 않는다는 것을 의미합니다. 암호화 키, 연결 로그 및 액세스 정책은 사용자의 제어하에 유지되므로 엄격한 규정 준수 요구 사항이 있는 IT 팀에 적합합니다.