Steel Browser는 AI 에이전트 및 자동화 워크플로우를 위해 구축된 오픈 소스 브라우저 샌드박스입니다. REST 및 WebSocket API 뒤에 관리형 Chrome 인스턴스를 래핑하여 전체 Chrome DevTools 프로토콜을 노출하므로, 에이전트가 Puppeteer 또는 Selenium 상용구를 다룰 필요 없이 페이지를 탐색하고, 양식을 작성하고, 스크린샷을 캡처하고, 구조화된 데이터를 추출할 수 있습니다.

Steel을 자체 호스팅하면 모든 브라우징 세션, 쿠키 저장소 및 스크랩된 페이로드를 타사 브라우저 클라우드 대신 자체 인프라에 유지할 수 있습니다. 이를 통해 세션당 요금을 피하고, 프록시 및 감지 방지 설정을 제어하며, LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK 또는 사용자 지정 코드와 같은 모든 AI 에이전트 프레임워크를 동일한 백엔드에 연결할 수 있습니다.