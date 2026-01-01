Steel Browser 원클릭 설치.
웹 자동화 및 데이터 추출을 위해 AI 에이전트가 실제 Chrome 인스턴스를 완벽하게 제어할 수 있도록 하는 오픈 소스 브라우저 API.
Steel Browser용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Steel Browser 활용으로 만들 수 있는 것
Steel Browser는 AI 에이전트 및 자동화 워크플로우를 위해 구축된 오픈 소스 브라우저 샌드박스입니다. REST 및 WebSocket API 뒤에 관리형 Chrome 인스턴스를 래핑하여 전체 Chrome DevTools 프로토콜을 노출하므로, 에이전트가 Puppeteer 또는 Selenium 상용구를 다룰 필요 없이 페이지를 탐색하고, 양식을 작성하고, 스크린샷을 캡처하고, 구조화된 데이터를 추출할 수 있습니다.
Steel을 자체 호스팅하면 모든 브라우징 세션, 쿠키 저장소 및 스크랩된 페이로드를 타사 브라우저 클라우드 대신 자체 인프라에 유지할 수 있습니다. 이를 통해 세션당 요금을 피하고, 프록시 및 감지 방지 설정을 제어하며, LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK 또는 사용자 지정 코드와 같은 모든 AI 에이전트 프레임워크를 동일한 백엔드에 연결할 수 있습니다.
Steel Browser의 주요 특징
세션 관리
단일 REST API를 통해 격리된 브라우저 세션을 생성, 일시 중지, 재개 및 파괴하며, 호출 전반에 걸쳐 쿠키 및 로컬 스토리지가 보존됩니다.
전체 CDP 액세스
Puppeteer, Playwright 또는 CDP 호환 클라이언트를 사용하여 WebSocket을 통해 Chrome DevTools Protocol에 직접 연결하여 세밀하게 제어할 수 있습니다.
페이지를 마크다운 및 PDF로
내장된 엔드포인트는 렌더링된 모든 페이지를 깔끔한 마크다운, PDF 또는 스크린샷으로 변환하여 LLM 컨텍스트 창이나 문서 파이프라인에 공급할 준비가 되어 있습니다.
실시간 세션 디버거
시각적 대시보드는 모든 세션을 실시간으로 스트리밍하여 에이전트가 보는 것을 시청하고, 작업을 다시 재생하며, 작업을 다시 실행할 필요 없이 실패를 진단할 수 있습니다.
프레임워크 독립적인 SDK
공식 Python 및 Node SDK는 LangChain, CrewAI, OpenAI Agents 및 사용자 지정 스택과 연동되며, 에이전트 로직을 다시 작성할 필요 없이 클라우드 브라우저 제공업체 간에 전환할 수 있습니다.
Hostinger에서 Steel Browser을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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