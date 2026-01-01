원클릭 설치로 Castopod 배포
분석 기능, 소셜 기능 및 내장된 수익 창출 도구를 갖춘 오픈 소스 팟캐스트 호스팅 플랫폼.
Castopod용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Castopod 활용으로 만들 수 있는 것
Castopod은 타사 호스팅 서비스에 의존하지 않고 전문적인 게시 기능을 원하는 크리에이터를 위해 구축된 포괄적인 오픈 소스 팟캐스트 호스팅 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 에피소드 관리, 모든 주요 플랫폼으로의 배포를 위한 자동 RSS 피드 생성, 상세한 청취자 분석, 분산형 소셜 네트워킹을 위한 ActivityPub 통합을 단일 자체 호스팅 패키지로 모두 처리합니다.
자체 VPS에서 팟캐스트를 호스팅하면 청취자 데이터를 소유하고, 다운로드당 대역폭 요금을 피하며, 플랫폼 종속 없이 콘텐츠 배포 및 수익 창출에 대한 완전한 통제권을 유지할 수 있습니다.
Castopod의 주요 특징
자동 RSS 배포
팟캐스트 RSS 피드를 자동으로 생성하고 유지하여, Spotify, Apple Podcasts 및 모든 주요 디렉터리에서 프로그램을 이용할 수 있도록 합니다.
청취자 분석
상세한 다운로드 통계, 인구 통계 및 참여 지표는 쇼를 전략적으로 성장시키는 데 필요한 청중 인사이트를 제공합니다.
내장 수익화
프리미엄 구독 및 청취자 지원 기능을 통해 자체 인프라에서 직접 지속 가능한 팟캐스트 비즈니스를 구축할 수 있습니다.
ActivityPub 연동
페디버스에 연결하면 분산형 소셜 플랫폼의 청취자들이 선호하는 앱을 떠나지 않고도 팔로우하고, 댓글을 달고, 상호작용할 수 있습니다.
다중 사용자 협업
역할 기반 권한을 통해 팀은 하나의 대시보드에서 여러 팟캐스트 시리즈의 에피소드, 분석 및 게시를 관리할 수 있습니다.
Hostinger에서 Castopod을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.