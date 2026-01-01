Castopod은 타사 호스팅 서비스에 의존하지 않고 전문적인 게시 기능을 원하는 크리에이터를 위해 구축된 포괄적인 오픈 소스 팟캐스트 호스팅 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 에피소드 관리, 모든 주요 플랫폼으로의 배포를 위한 자동 RSS 피드 생성, 상세한 청취자 분석, 분산형 소셜 네트워킹을 위한 ActivityPub 통합을 단일 자체 호스팅 패키지로 모두 처리합니다.

자체 VPS에서 팟캐스트를 호스팅하면 청취자 데이터를 소유하고, 다운로드당 대역폭 요금을 피하며, 플랫폼 종속 없이 콘텐츠 배포 및 수익 창출에 대한 완전한 통제권을 유지할 수 있습니다.